Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στον Αγιασμό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Αλέξης Καλοκαιρινός: Αυτό που κάνατε είναι σπουδαίο. Νιώθω σεβασμό για εσάς και για αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλετε.

Το σεβασμό του στην προσπάθεια των μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που είναι γονείς και εργαζόμενοι και αποφάσισαν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός που παρευρέθηκε, μαζί με τους Αντιδημάρχους Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, στην τελετή του Αγιασμού για την έναρξη των μαθημάτων το απόγευμα της Τετάρτης 1/10, στο 5ο ΕΠΑΛ στα Καμίνια.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός απευθυνόμενος στους μαθητές, τόνισε ότι είναι σπουδαία η επιλογή τους και αποδεικνύει τη δύναμη της θέλησης να αποκτήσουν τα εφόδια της γνώσης που δεν είχαν τη δυνατότητα στο παρελθόν, με τη δεύτερη ευκαιρία που τους δίδεται, σημειώνοντας: «Αυτό που κάνατε είναι σπουδαίο.

Για να είστε εδώ τώρα σημαίνει ότι έχετε περάσει δυσκολίες στη ζωή, η οποία δεν τα έφερε όπως θα έπρεπε για να τελειώσετε το σχολείο κανονικά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ενώ η ζωή τα έφερε αλλιώς, εσείς το γυρίζετε. Αυτή είναι η δύναμη της θέλησης και κάνετε πάρα πολύ καλά που είστε εδώ, για τον οποιοδήποτε λόγο.

Γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί κυρίως να σκέφτονται το επαγγελματικό, κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να πραγματοποιήσουν αυτό που τους έλειψε, κάποιοι και τα δύο και σίγουρα αυτό είναι ένα βήμα το οποίο για πολλούς λόγους είναι χρήσιμο. Γιατί μπορείτε να συνεχίσετε και από εκεί και πέρα, στη γενική εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Και βέβαια αυτό το εφόδιο αντιστοιχεί σε κάτι πραγματικό.

Είναι καλό να ξέρουμε γράμματα, είναι καλό να έχουμε γνώσεις που θα έπρεπε να τις έχουμε, να μας τις έχουν δώσει αν η ζωή τα είχε φέρει διαφορετικά. Αλλά τώρα, αυτή η δεύτερη ευκαιρία, είναι η δεύτερη και καλή ευκαιρία».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους που θέλουν να επιτύχουν το στόχο τους κάτω από δύσκολες συνθήκες και αξίζουν το σεβασμό όλων, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας και θέλω να σας πω ότι νιώθω σεβασμό για εσάς και για αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλετε. Θέλω να σας ενθαρρύνω και από την μεριά του Δήμου που αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια.

Έχουμε εδώ και τους εκπροσώπους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθηγητές που είναι πολύ αφιερωμένοι και το πιστεύουν αυτό. Όλοι το πιστεύουμε. Νομίζω ότι η απόδοση θα δικαιώσει αυτή σας την επιλογή, που είμαι και βέβαιος ότι γίνεται υπό δύσκολες συνθήκες και σήμερα. Δεν ξεπεράσαμε τα εμπόδια και τώρα μας δίνεται η άνεση. Η ανθρώπινη άνεση έχει λείψει, αλλά αυτό το βήμα θα επιτρέψει να την έχουμε.

Πιστεύω ότι έτσι όπως βρίσκεστε μεταξύ σας και οι γνωριμίες που θα κάνετε, οι φιλίες που ενδεχομένως να έχετε ήδη κάνει, θα είναι χρήσιμες. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι και ο στόχος, που θα τον πετύχετε σίγουρα, αλλά και η εμπειρία, αξίζει τον κόπο. Και ο δικός σας κόπος στη ζωή είναι μεγάλος και πρέπει να επαναλάβω ότι αξίζει πάρα πολύ σεβασμό».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Μάνθος Παρασύρης, ευχαρίστησε τον Αλέξη Καλοκαιρινό για τη στήριξη στο Σχολείο τονίζοντας ότι δίνεται σε όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευσή μια δεύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και εάν θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Πρόκειται για ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης δύο εκπαιδευτικών ετών, στο οποίο μπορούν να φοιτήσουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου φοιτούν σε τάξεις του Γυμνασίου περίπου 100 μαθητές. Επίσης για πρώτη χρονιά φέτος, λειτουργεί τμήμα εκμάθησης της ελληνική γλώσσας σε αλλοδαπούς.

Το Αγιασμό τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης κ. Βαρθολομαίος και παραβρέθηκαν η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Μαράκη, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Ηρακλείου Μανόλης Μπελαδάκης, ο Πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλης Βάμβουκας, η Διεύθυνση του 5ου ΕΠΑΛ και καθηγητές του Σχολείου.