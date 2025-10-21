Κουνούπια κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην Ισλανδία, καθώς η κλιματική κρίση θερμαίνει τη χώρα

Τρεις περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε ένα από τα μοναδικά μέρη στον κόσμο που δεν υπήρχαν κουνούπια.
Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.
Μέχρι αυτό το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα μόνα μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.
Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα περιβάλλοντα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες.
Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορούν να επιβιώσουν στο σκληρό παγωμένο κλίμα.
Three #mosquitoes were found in Kjós in recent days. This has been confirmed by the #Icelandic Institute of Natural History. It is the first time that mosquitoes have been discovered in #Iceland.https://t.co/cJ2f0EtL9R
