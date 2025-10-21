ΕΥΡΩΠΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κουνούπια κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην Ισλανδία, καθώς η κλιματική κρίση θερμαίνει τη χώρα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τρεις περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε ένα από τα μοναδικά μέρη στον κόσμο που δεν υπήρχαν κουνούπια.

Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτό το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα μόνα μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα περιβάλλοντα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες.

Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορούν να επιβιώσουν στο σκληρό παγωμένο κλίμα.

Η κλιματική αλλαγή

Αλλά η Ισλανδία θερμαίνεται, με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Οι παγετώνες καταρρέουν και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως η σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti) βρέθηκαν φέτος, ενώ το ασιατικό κουνουπιού (Aedes albopictus) έχει ανακαλυφθεί στο Κεντ.

Πρόκειται για εισβλητικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, το chikungunya και ο ιός Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα. Ο ίδιος αναγνώρισε τα έντομα, αφού του τα έστειλε ένας πολίτης.

Είπε: «Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kiðafell, Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Όλα συλλέχθηκαν από σχοινιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που αποσκοπεί στην προσέλκυση πεταλούδων».

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες της Ισλανδίας, καταφεύγοντας το χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και...

0
Οι παγετώνες προστάτευαν έως σήμερα την επιφάνεια της γης...

Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά...

0
Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και...

Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και...

0
Οι παγετώνες προστάτευαν έως σήμερα την επιφάνεια της γης...

Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά...

0
Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Άγνωστος Στρατιώτης: Πόλεμος σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την τροπολογία – Ονομαστική ψηφοφορία

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας...

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος Έλληνας δημιουργός έφυγε σε ηλικία 81 ετών

ΠΚ team ΠΚ team -
Έφυγε σε ηλικία 81 ετών ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο...

Μεταμοσχεύσεις: Ένζυμο αλλάζει την ομάδα αίματος στα όργανα μετατρέποντας τη συμβατότητα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένα βασικό κριτήριο συμβατότητας για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, ενδέχεται...

Μπορεί η μουσική να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου;

ΠΚ team ΠΚ team -
Η θεραπευτική δύναμη του τραγουδιού μπορεί να είναι αυτονόητη,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST