Κρίση στη Μονή Σινά: Εγκλωβισμένος δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Έξω από την πύλη οι στασιαστές μοναχοί

Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η κρίση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, όπου η κατάσταση παραμένει τεταμένη μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που φέρεται να επιχείρησε ομάδα μοναχών. Οι στασιαστές μοναχοί έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο της Μονής, ωστόσο παραμένουν έξω από την πύλη, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός, δηλώνει εγκλωβισμένος εντός των τειχών.

Σε αποκλειστική του δήλωση στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανέφερε: «μετά από 60 χρόνια στη Μονή, για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν. Ζητώ να βγω λίγο από τη Μονή για να πάρω τα αναγκαία φάρμακα και τα μικροπράγματα που χρειάζομαι».

Παράλληλα, έκανε έκκληση για παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας ώστε να διασφαλιστούν τα στοιχειώδη δικαιώματά του.

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε ο Ηγούμενος της Μονής στις κατηγορίες των μοναχών, κάνοντας λόγο για «υπόμνημα γεμάτο ψεύδη και συκοφαντίες»: «είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως», ανέφερε.

Τόνισε, επίσης, ότι επίκειται προσφυγή στη Δικαιοσύνη: «Η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό υπόμνημα. Όλες οι αποζημιώσεις από τις αγωγές θα δωρηθούν στη Μονή Σινά».

Ολοκληρώνοντας, ζήτησε «ταπεινά συγγνώμη» από τον πιστό λαό «για τον σκανδαλισμό που προκαλείται» και κάλεσε σε προσευχή και συγχώρεση.

Το υπόμνημα των στασιαστών

Χθες, (28/08) τους λόγους για τους οποίους ζητούν την παύση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού παρουσίασαν μέσω υπομνήματος οι στασιαστές της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Ειδικότερα, τον κατηγορούν ότι υποστήριξε τον νόμο 5224/2025 στην ελληνική Βουλή, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας της Μονής, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση της αδελφότητας.

Συστηματική απουσία: Κατά τους μοναχούς, περνούσε μόνο δύο ή τρεις μήνες ετησίως στο Σινά, απουσιάζοντας ακόμη και από κορυφαίες εορτές.

Συγκατοίκηση και ανάμιξη τρίτου προσώπου: Αναφέρεται ότι η κ. Α.Κ. είχε πρόσβαση σε αρχεία και πρακτικά, επηρεάζοντας τη διοίκηση.

Οικονομική διαχείριση: Καταγγέλλονται πωλήσεις ακινήτων χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σημαντικές αποκλίσεις στα οικονομικά. Ειδικότερα, το 2024 τα έσοδα ξεπέρασαν τις 530.000 ευρώ, ενώ στη Μονή κατευθύνθηκαν μόλις 60.000.

Xειρόγραφα: Γίνεται λόγος για παραχώρηση δικαιωμάτων ψηφιοποίησης παλιμψήστων χειρογράφων σε ξένο πανεπιστήμιο χωρίς έγκριση, υπόθεση που έφθασε μέχρι τις αιγυπτιακές αρχές.

Στο ίδιο κείμενο, γίνεται επίσης αναφορά σε διοικητικές παραβάσεις, όπως απόπειρες αποπομπής μοναχών χωρίς αιτία και εγγραφή νέων μελών εκτός διαδικασιών.

 

Πηγή: ethnos.gr

