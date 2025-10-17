Κρήτη: Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο

Ένας έντονος καβγάς ζευγαριού σε ξενοδοχείο του Λασιθίου πήρε απρόσμενη τροπή. Οι υπόλοιποι ένοικοι, ακούγοντας τις φωνές, θεώρησαν πως επρόκειτο για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναίκας και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία. Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν διαφορετική καθώς λίγο πριν το ζευγάρι από τη Βρετανία βάλει τέλος στη σχέση του, η γυναίκα εκτόξευσε με δύναμη ένα κινητό τηλέφωνο στο πρόσωπο του συζύγου της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο μάτι. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10), με αστυνομικούς του Α.Τ. Ιεράπετρας να σπεύδουν στο σημείο και να αναλαμβάνουν την υπόθεση. Ο 35χρονος άνδρας διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ωστόσο λόγω του κινδύνου για την όρασή του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ για πιο εξειδικευμένη θεραπεία. Η 34χρονη συνελήφθη και κρατείται, ενώ ο τραυματίας πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο ξενοδοχείο, προκειμένου να φροντίσει τα ανήλικα παιδιά τους.