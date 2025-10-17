Ακρωτηριασμένος μετανάστης: Συγκίνησε η ιστορία του – Του χορηγήθηκε αναπηρικό αμαξίδιο

Θα μεταφερθεί στο ΚΥΤ της Μαλακάσας.
Συγκλονισμένοι είναι όλοι οι αρμόδιοι φορείς που ασχολούνται με το μεταναστευτικό στην Κρήτη εξαιτίας της ιστορίας του ακρωτηριασμένου μετανάστη που έφτασε στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος μετανάστης φιλοξενείται προσωρινά – μαζί με τους υπόλοιπους – στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς και περιμένει το εισιτήριό του για να μεταφερθεί σε δομή στην Βόρεια Ελλάδα.
Στο πλευρό του ακρωτηριασμένου μετανάστη βρίσκεται το ιατρικό προσωπικό των Χανίων. Μάλιστα, χθες τον εξέτασαν οι γιατροί και του χορήγησαν ένα αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινείται με ευκολία και ασφάλεια καθώς μέχρι στιγμής τον κουβαλούσαν οι ομοεθνείς του.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο ΚΥΤ της Μαλακάσας όπου και θα συνεχίσει να έχει ιατρική περίθαλψη.
Η συγκλονιστική του ιστορία
Ήταν ένας νέος άνθρωπος, από την Αίγυπτο λένε οι πληροφορίες του patris.gr, που ήθελε να ζήσει φυσιολογικά, αλλά κυρίως να καταφέρει να περπατήσει και να σταθεί στα πόδια του. Με κομμένα τα κάτω άκρα, και μάλιστα σύμφωνα με περιγραφές μέχρι το ύψος της μέσης, ο μετανάστης αυτός εγκατέλειψε τη χώρα του, για να έρθει στην Ευρώπη και να μπορέσει να αποκτήσει προσθετικά μέλη, λένε οι πληροφορίες.
Έφυγε από την Αίγυπτο όπου γεννήθηκε, άγνωστο πώς πήγε μέχρι τη Λιβύη και από εκεί από την περιοχή του Τομπρουκ, επιβιβάστηκε ή μάλλον τον επιβίβασαν, αφού ο ίδιος δεν μπορεί, σε μία από τις βάρκες που καταφθάνουν στο νησί.
Η παρουσία του στη Γαύδο συγκίνησε όσους τον είδαν, αλλά κυρίως συγκινήθηκαν από τις κινήσεις ενός άλλου μετανάστη που τον βοηθούσε. «Τον κρατούσε από τα ρούχα, σαν να κρατούσε ένα σάκο με ρούχα και τον μετέφερε. Αυτό που είδαμε δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε» ανέφεραν στο patris.gr αυτόπτες μάρτυρες.
Κανείς από τους παριστάμενους δεν μίλησε μαζί του. Οι περισσότεροι από κουβέντες που είχαν και εκτιμήσεις, συμπέραναν ότι σίγουρα δεν είναι μια απλή περίπτωση, ενός ανυπεράσπιστου ανθρώπου. «Κάντε το δικό σας. Να χρειαστεί να φύγετε από τη χώρα σας, όπου δεν υπάρχει πόλεμος, για να έρθει σε μία Ευρωπαϊκή χώρα, στηριζόμενοι στη βοήθεια των άλλων. Χωρίς πόδια, φαινόταν ένας άνθρωπος με μισό σώμα… Σίγουρα, δεν ήρθε για δουλειά ή για να γλυτώσει από μια εμπόλεμη κατάσταση. Μάθαμε ότι είναι ιατρικοί οι λόγοι της άφιξης του στο νησί. Σήμερα, όμως, που θα μιλήσει με το γιατρό, θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την περιπέτεια αυτού του δύστυχου ανθρώπου» μας είπε αυτόπτης μάρτυρας
