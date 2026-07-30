Κρήτη: Ανείπωτος πόνος στο τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά του Ρεθύμνου

Ο 25χρονος πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, όταν εκλωβίστηκε μαζί με 58χρονο συνάδελφό του την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου στην Κρήτη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, στην Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ι.Ν. του Αγίου Νεκταρίου για να συνοδεύσει τον 25χρονο στην τελευταία του κατοικία

Μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, Μανώλη Στρατιδάκη, επέβαιναν σε πυροσβεστικό όχημα όταν εγκλωβίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς και βρέθηκαν απανθρακωμένοι από άλλον πυροσβέστη.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος πολιτών για να συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρει το Creta24, η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού πυροσβέστη. Εκατοντάδες ανθρώπους προσήλθαν στον ιερό ναό κρατώντας λουλούδια στα χέρια για να αποτίουν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα.

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν μεταξύ άλλων το «παρών» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο Παντελής Διαμαντάκης είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ιδιαιτέρως αγαπητό και ο πατέρας του ήταν ο ιερέας της περιοχής.

Το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου

Ο 58χρονος πυροσβέστης, Μανώλης Στρατιδάκης, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον 25χρονο Παντελή, καταγόταν από το χωριό Γερακάρι και είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ήταν άνθρωπος δραστήριος και της προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής θα συνοδεύσουν και αυτόν στην τελευταία του κατοικία.

Ο 58χρονος υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και είχε έντονη κοινωνική παρουσία λόγω της θέσης του στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς.

Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο καθώς κινούνταν με το υπηρεσιακό όχημα και παρά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο, δεν τα κατάφεραν. Ο θάνατός τους έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το Αμάρι και το Ρέθυμνο, αλλά ολόκληρη την Κρήτη και τη χώρα, αποτελώντας μια από τις πιο τραγικές στιγμές των τελευταίων ετών για το Πυροσβεστικό Σώμα.