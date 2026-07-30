ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συλλυπητήρια δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρίας Λιονή για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στην πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με αφορμή την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αντιμετώπισης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε τα εξής:

« Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των εκλιπόντων, οι οποίοι υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης το κοινωνικό τους λειτούργημα, δίνοντας μέχρι και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών συγκλονίζει ολόκληρη την κοινωνία του Ρεθύμνου και της Κρήτης. Οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τον υπέρτατο αγώνα στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος και αίσθημα καθήκοντος. Η θυσία τους αποτελεί διαρκή υπενθύμιση του μεγάλου κινδύνου που αντιμετωπίζουν καθημερινά, όσοι υπηρετούν την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στη μνήμη τους και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις οικογένειές τους αυτές τις δύσκολες ώρες. Ας είναι η μνήμη τους αιώνια. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συμμετέχει στο πένθος για την τραγική αυτή απώλεια και τιμά τη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το ύψιστο αγαθό της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του τόπου μας».

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Team Πολ. Κρήτης
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