ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήρια δήλωση του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά του Ρεθύμνου:

«Η Κρήτη θρηνεί δύο παιδιά της. Ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης έδωσαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στη Νέα Κρύα Βρύση, υπερασπιζόμενοι μέχρι την ύστατη στιγμή τις ζωές, τις περιουσίες και τη γη των συνανθρώπων μας.

Ένας νέος άνθρωπος στην αρχή της διαδρομής του και ένας έμπειρος πυροσβέστης που υπηρέτησε επί δεκαετίες το καθήκον, μας υπενθυμίζουν με τη θυσία τους τι σημαίνει πραγματικά προσφορά.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και όλων των Χανιωτών, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους τους, στις κοινότητες του Φουρφουρά και του Γερακαρίου που τους γέννησαν και σήμερα τους αποχαιρετούν, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά στην πρώτη γραμμή.

Τα Χανιά στέκονται αλληλέγγυα στο πλευρό του γειτονικού Ρεθύμνου, των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου και όλων όσοι εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη με το πύρινο μέτωπο. Ο Δήμος Χανίων παραμένει σε ετοιμότητα και στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για κάθε αναγκαία συνδρομή, τόσο στην κατάσβεση όσο και στην αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στους ανθρώπους που πέφτουν υπηρετώντας το κοινό καλό είναι να μην ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία τους.

Αιωνία τους η μνήμη».

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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