Ρέθυμνο:Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας – Η κήρυξη ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 29 Οκτωβρίου 2026

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 29 Ιουλίου και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή.

Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τη φωτιά, αλλά και τη διαχείριση των συνεπειών της.

Η κήρυξη ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, δηλαδή από τις 29 Ιουλίου 2026, και θα παραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα να επισπευστούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, την υποστήριξη των πληγέντων και την υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων Πολιτικής Προστασίας και κρατικής αρωγής, κάτι που είχε ζητήσει νωρίτερα από τον πρωθυπουργό, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.

Υπενθυμίζεται ότι η καταστροφική πυρκαγιά άφησε πίσω της καμένες δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ζημιές σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια και καλλιέργειες, ενώ η τραγωδία σημαδεύτηκε από τον θάνατο δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στην κατάσβεση της φωτιάς.