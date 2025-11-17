Κρήτη: Δέκα οικογένειες στο στόχαστρο για εγκληματική δράση

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για να διαλυθούν τα «άβατα» στην Κρήτη – Εισβολές σε σπίτια και πρόστιμα για «μπαλοθιές» σε γλέντια – Ελεγχοι για όπλα, ναρκωτικά και ύποπτες «επενδύσεις» – Αγνωστα στοιχεία στο φως

Εισβολές και ελέγχους σε 10 τουλάχιστον οικογένειες στον Μυλοποτάμο, τα Βορίζια ή άλλες περιοχές, κυρίως στους Νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, με βάση φακέλους που σχηματίζονται και «χαρτογραφήσεις» που γίνονται από το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI» στην Κρήτη, σχεδιάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό της εγκληματικότητας στο νησί.

Και αυτή είναι μία μόνο από τις σχεδιαζόμενες κινήσεις των ελληνικών αρχών ύστερα από το μακελειό προ τριών εβδομάδων στα Βορίζια και τον κίνδυνο νέων αιματηρών επεισοδίων στη συγκεκριμένη περιοχή, και όχι μόνο.

Ερευνες σε γλέντια

Οπως αποκαλύπτει «Το Βήμα», οι επόμενες κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό της εγκληματικότητας στην Κρήτη θα στηριχθούν σε πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί τους τελευταίους μήνες για την παράνομη δράση των ίδιων εγκληματικών οργανώσεων οικογενειακής δομής και πριν από την πρόσφατη αιματηρή βεντέτα.

Μεταξύ άλλων οι κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. θα περιλαμβάνουν την υποχρέωση σε οργανωτές καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, γάμων ή ιδιοκτήτες νυκτερινών κέντρων να αναφέρουν στην Αστυνομία περιπτώσεις χρήσης όπλων στη διάρκεια αντίστοιχων εκδηλώσεων με επαπειλούμενα πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τους παραβάτες υπευθύνους. Επιλεκτικές έρευνες σε προσερχόμενους σε κρητικά γλέντια για τον εντοπισμό παράνομων όπλων, που θα οδηγεί σε στοιχειοθέτηση κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος. Ακόμη, φυλακίσεις σε υπότροπους για χρήσεις όπλων.

300.000 όπλα

Παράλληλα σχεδιάζονται έλεγχοι στις ύποπτες «επενδύσεις» και στα περιουσιακά στοιχεία εγκληματικών οργανώσεων με οικογενειακή δομή και προσπάθειες εντοπισμού κρυπτού οπλισμού – υπολογίζεται ότι στην Κρήτη τα παράνομα όπλα υπερβαίνουν τις 300.000 – που προέρχεται από την Αλβανία ή μεταφέρεται από τη Μέση Ανατολή με πλοία στο Λιβυκό Πέλαγος και από εκεί σε αποθήκες απομακρυσμένων χωριών ή κυρίως σε σπηλιές και μαντριά στον Ψηλορείτη και στα Λευκά Ορη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κρήτη των 620.000 περίπου κατοίκων καταγράφονται ετησίως 14.547 αδικήματα, από τα οποία 2.445 αφορούν παραβάσεις του νόμου περί όπλων, όταν σε άλλες περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, με σχεδόν διπλάσιο οπλισμό εντοπίζονται 1.582 τέτοιες περιπτώσεις.

Τα στοιχεία που διαθέτουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. για την εγκληματικότητα στην Κρήτη και κυρίως σε ορεινές περιοχές «υψηλού κινδύνου» είναι εντυπωσιακά. Και καθιστούν την ανάγκη λήψης μέτρων επιτακτική.

Μάλιστα, ορισμένοι από τους 20 κατηγορουμένους σε χωριά του Μυλοποτάμου για τη φονική επίθεση εναντίον αστυνομικών τον Νοέμβριο του 2007, παρά τις πολυετείς φυλακίσεις τους, υπολογίζεται ότι έχουν επανέλθει στην εγκληματική δράση.

Ενας εξ αυτών μάλιστα είχε συμμετάσχει το 2015 σε ληστείες κοσμηματοπωλείων στη Χερσόνησο της Κρήτης ανοίγοντας πάλι πυρ κατά στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν, ενώ άλλοι φαίνεται να εμπλέκονται σε πρόσφατη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Επιθέσεις και ναρκωτικά

Σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. το 2022 για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσαν σε διακίνηση ναρκωτικών καταγράφηκαν και πάλι επιθετικές συμπεριφορές κατοίκων απέναντι σε αστυνομικούς. Στη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης δε, που κατέληξε στον εντοπισμό, την εκρίζωση και την κατάσχεση 200 δενδρυλλίων κάνναβης και 15 κιλών ινδικής κάνναβης σε διάφορες μάντρες και σε αποθήκη στα Ζωνιανά, κάτοικοι αποδοκίμαζαν τους αστυνομικούς, απαιτώντας να αποχωρήσουν από το χωριό.

Μάλιστα, μία ομάδα 25-30 ατόμων επιτέθηκε με πέτρες και ξύλα εναντίον τους, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν σε ρίψη βομβίδων κρότου-λάμψης.

Κάτι παρόμοιο καταγράφηκε και σε αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά, στην περιοχή του Μυλοποτάμου, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2024 για τον εντοπισμό και τη σύλληψη κατοίκων της περιοχής που ξυλοκόπησαν άγρια ελληνοκαναδό τουρίστα στο κέντρο του Ηρακλείου.

Οι κάτοικοι στη θέα των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων άρχισαν να ρίχνουν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, με τους εκπροσώπους τους να χρησιμοποιούν πάλι χημικά και κρότου-λάμψης. Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. το 2007 είχαν εντοπιστεί στον Ψηλορείτη τουλάχιστον 10 οπλοστάσια, κλεμμένα ΑΤΜ, δεκάδες χασισοφυτείες και τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών ακόμη και σε νεκροταφεία.

Κώδικες συχνοτήτων

Επιπλέον, σε σπίτια της περιοχής βρέθηκαν κώδικες των συχνοτήτων λήψης του Λιμεναρχείου και της Πυροσβεστικής, καλλιέργειες κάνναβης σε ταράτσες, 12 κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας σε καφενείο, μια γυναικεία τσάντα με 245.000 ευρώ, η προέλευση των οποίων αναζητήθηκε χωρίς αποτέλεσμα. Πάντως, το 2024 εντοπίστηκαν στην Κρήτη 7.855 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης έναντι περισσότερων από 11.000 την προηγούμενη χρονιά.

Στην τελευταία έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου για τη Δίωξη Ναρκωτικών με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ., του ΣΔΟΕ, του Λιμενικού κ.λπ. σημειώνεται ότι «η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης αποτελεί χώρο διέλευσης φορτίων κατεργασμένης κάνναβης μεγάλης κλίμακας, με προέλευση χώρες της Μέσης Ανατολής».

Ακόμη τις διωκτικές αρχές προβληματίζει η αύξηση της εμπλοκής ατόμων από ορεινές περιοχές της Κρήτης σε μεταφορά κοκαΐνης για διανομή στις ίδιες επικίνδυνες ζώνες του νησιού. Υπολογίζεται, δε, ότι σε πολλές από τις πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες στο νησί ορισμένοι από τους δράστες ήταν χρήστες ή και υπό την επήρεια, τις κρίσιμες ώρες, ναρκωτικών ουσιών.

Οσον αφορά την προβληματική πρόσβαση των αστυνομικών στις εν λόγω ορεινές περιοχές της Κρήτης ή την αποφυγή ενημέρωσης των αστυνομικών αρχών, είναι ενδεικτικό ότι την περασμένη χρονιά και μετά από μαχαίρωμα ενός κατοίκου των Βοριζίων (επεισόδιο προάγγελος του πρόσφατου δραματικού συμβάντος) ακολούθησε επίθεση πιστολέρο κατά κατοίκων του χωριού.

Από την επίθεση αυτή προκλήθηκαν τραυματισμοί και ζημιές σε ΙΧ κλπ. Χωρίς ωστόσο να ενημερωθεί η… ανεπιθύμητη ΕΛ.ΑΣ. από οποιονδήποτε κάτοικο του χωριού. Αξιωματικοί των αρχών ασφαλείας επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε η προβλεπόμενη ενημέρωσή τους ούτε από γιατρούς ή νοσηλευτές που κλήθηκαν να περιθάλψουν τους τραυματίες.

Παράλληλα οι αστυνομικές δυνάμεις στο νησί – όπως συνέβη τον περασμένο Ιούνιο σε περιοχή του Ψηλορείτη – δέχονται συχνά επιθέσεις από κτηνοτρόφους όταν οι ένστολοι επιχειρούν ελέγχους για ζωοκλοπές. Σημειώνεται ότι στο νησί έχουν υπάρξει τέσσερις βομβιστικές επιθέσεις – σε σπίτια και αυτοκίνητα – με στόχο αστυνομικούς (η τελευταία τον Ιανουάριο στα Χανιά) αλλά και η ομηρεία ενός αξιωματικού από κακοποιούς του Μυλοποτάμου.

Του έκοψαν τη γλώσσα

Οσον αφορά, τέλος, την αγριότητα πολλών επιθέσεων στην ορεινή Κρήτη, πέρα από τις εν ψυχρώ δολοφονίες, με ενέδρες σε ΙΧ καταμεσής των αγροτικών δρόμων, είναι χαρακτηριστικές κι άλλες αποτρόπαιες ενέργειες. Οπως αυτή τον Σεπτέμβριο του 2024, με τον βαρύ τραυματισμό από πυροβολισμό αλλά, ύστερα, και το κόψιμο της γλώσσας ενός 69χρονου κτηνοτρόφου σε ορεινό χωριό του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η επίθεση αυτή αποτελούσε «τιμωρία» του άτυχου θύματος για την παλαιότερη αποκάλυψη μιας χασισοφυτείας από την ΕΛ.ΑΣ. και για την οποία θεωρήθηκε ότι είχε «ευθύνη». Φαίνεται ότι σε βάρος μελών της ίδιας οικογένειας υπήρξαν και άλλες επιθέσεις, ενώ ακολούθησε ένας αποτυχημένος «σασμός».

Ευνοϊκή μεταχείριση

Τέλος, τεράστια ανησυχία προκαλούν πληροφορίες ότι ορισμένοι κάτοικοι ορεινών περιοχών σχεδιάζουν επιθέσεις ακόμη και με μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών με στόχους κατοικίες αντιπάλων τους σε ορεινά χωριά.

Με την κατάσταση να επιτείνεται λόγω των φημολογούμενων σχέσεων μελών οικογενειών με εγκληματική δράση με πολιτικά πρόσωπα ή τη διάθεση μεγάλων χρηματικών ποσών για να τύχουν συγκεκριμένοι κατηγούμενοι ευνοϊκής δικαστικής μεταχείρισης ή ύποπτες επαφές με ορισμένους αστυνομικούς, όπως αναδείχθηκε και στην πρόσφατη υπόθεση της «μαφίας των Χανίων».https://www.tovima.gr/