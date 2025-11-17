ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Ελένης Βατσινά για το Πολυτεχνείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Τη διαχρονική αξία του μηνύματος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου υπογραμμίζει η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τις 17 Νοεμβρίου 1973 και την ιστορική “αρχή του τέλους” της Δικτατορίας. Σε δήλωσή της αναφέρει:

Σήμερα τιμάμε τα 52 χρόνια από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου – μια κορυφαία στιγμή αντίστασης, αξιοπρέπειας και συλλογικού θάρρους. Μια στιγμή που απέδειξε ότι, όταν η Kοινωνία ενώνεται απέναντι στην καταπίεση, τότε η Δημοκρατία μπορεί να αναγεννηθεί – ακόμη κι αν έχει πληγωθεί.

Οι νέοι και οι νέες του ’73 δεν διεκδίκησαν μόνο το τέλος μιας δικτατορίας· διεκδίκησαν το δικαίωμα όλων μας να ζούμε σε μια χώρα ελεύθερη, δίκαιη και ανθρώπινη. Το “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία” δεν αποτελεί μόνο σύνθημα μιας εποχής, αλλά διαρκή υπενθύμιση των αξιών που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε καθημερινά.

Σήμερα, μισό αιώνα μετά, η Δημοκρατία μας δοκιμάζεται από νέες προκλήσεις: την παραπληροφόρηση, την πόλωση, την κοινωνική ανισότητα, την απαξίωση των θεσμών. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθεί στο ύψος της, η αξιοπρέπεια των πολιτών πιέζεται από τις δυσκολίες της εποχής, και η δημόσια ζωή απαιτεί από όλους μας συνέπεια, ευθύνη και εγρήγορση.

Γι’ αυτό και το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Χρειάζεται να τη διαφυλάσσουμε με αποφασιστικότητα, να υπερασπιζόμαστε τη Δικαιοσύνη χωρίς εκπτώσεις, να προστατεύουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν. Και δεσμευόμαστε ότι, με ενότητα, ήθος και διαρκή ετοιμότητα, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μια Ελλάδα όπου η Ελευθερία, τα δικαιώματα και οι αρχές της δημοκρατικής μας παράδοσης θα παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

