Κρήτη:Επανεκλογή Καθ.Πολυτεχνείου Κρήτης Αλεξάνδρου Στεφανάκη Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Οικολογικής Μηχανικής

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΚΑΘ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ο πρώτος Έλληνας Επιστήμονας επικεφαλής της διεθνούς ένωσης

Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Οικολογικής Μηχανικής (International Ecological Engineering Society – IEES, https://iees.ch) επανεξελέγη ο Αλέξανδρος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Η διεθνής αυτή διάκριση είναι το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας που διεξήχθη αρχές Ιουλίου μεταξύ των μελών της Διεθνούς Ένωσης, η οποία απαριθμεί εκατοντάδες μέλη σε περισσότερες από 50 χώρες. Το τελικό αποτέλεσμα ανακοινώθηκε την Παρασκευή στο 13ο διεθνές συνέδριο της Ένωσης στην Ισλανδία.

Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας Επιστήμονας στο προεδρείο της διεθνούς αυτής οργάνωσης στα 32 χρόνια από την ίδρυσή της. Η επανεκλογή του κ. Στεφανάκη αποτελεί αναγνώριση του έργου της προηγούμενης θητείας του αλλά και της διαχρονικής συνεισφοράς του στην επιστήμη της οικολογικής μηχανικής. Είναι δε τιμή αλλά και ευκαιρία για την χώρα, και ιδιαίτερα για την Κρήτη και τα νησιά, μέσα από την θέση του να προωθηθούν και να αναδειχθούν οι σύγχρονες λύσεις στο πρόβλημα της λειψυδρίας και της βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Η οικολογική μηχανική αναδεικνύεται σήμερα σε καίριο κλάδο της μηχανικής που βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών οργανισμών και φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Οι λύσεις οικολογικής μηχανικής που προτείνει η Διεθνής Ένωση πρεσβεύουν ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού εμπνεόμενο από την οικολογία που υποστηρίζει την αναγκαιότητα μετάβασης σε μια πραγματικά βιώσιμη κοινωνία.

Η οικολογική μηχανική ενσωματώνει οικολογικές αρχές, διεργασίες και οργανισμούς στην υπάρχουσα μηχανική πρακτική, διαμορφώνοντας μια ολιστική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων. Η επιστήμη της οικολογικής μηχανικής βλέπει τη φύση ως έμπνευση και μοντέλο για την ανάπτυξη και επέκταση της εργαλειοθήκης που βασίζεται στη φύση, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες οικοσυστημάτων και ανανεώσιμες πηγές και υιοθετώντας την κυκλικότητα στη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Αλέξανδρος Στεφανάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Χημικών και Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Περιβάλλοντος και Διδάκτωρ του Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με M.Sc. από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Οικολογικής Μηχανικής από το 2023, καθώς και εκλεγμένος Πρόεδρος της Επιστημονικής Ομάδας ‘Wetlands for Water Pollution Control’ της Διεθνούς Ένωσης Νερού (International Water Association). Είναι αρχισυντάκτης στο περιοδικό της Springer ‘Circular Economy and Sustainability’. Έχει οριστεί Ευρωπαίος Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμπεριλαμβάνεται από το 2020 στη λίστα με το κορυφαίο 2% των Επιστημόνων παγκοσμίως του Πανεπιστημίου Stanford.

Στο παρελθόν, απασχολήθηκε ως Λέκτορας και Ερευνητής στο University of Brighton στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως Ερευνητής στο Helmholtz Center for Environmental Research – UFZ στην Γερμανία και στο University of Beira Interior στην Πορτογαλία. Έχει απασχοληθεί στο πολυεθνικό γκρουπ Bauer ως Manager Τεχνο-οικονομικών Προσφορών και Ειδικός Τεχνητών Υγροβιότοπων με βάση τη Μέση Ανατολή. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο Πρόγραμμα Αριστείας ΙΚΥ – Siemens.

Ως Μηχανικός και Ερευνητής εστιάζει στη μηχανική του νερού και υγρών αποβλήτων, και ιδιαίτερα στις λύσεις οικολογικής μηχανικής που βασίζονται στη φύση για τη βιώσιμη διαχείριση νερών και υγρών αποβλήτων υπό τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Ασχολείται έντονα με την προώθηση και της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε βιώσιμα και αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και λυμάτων, όπως οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι, έχοντας σχεδιάσει δεκάδες τέτοιες εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο. Έχει σχεδιάσει τη μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα Τεχνητού Υγροβιότοπου στον κόσμο (175.000 μ³/μέρα) για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων πετρελαιοπηγών στο Ομάν, η οποία έχει βραβευθεί από τον πρώην ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Kofi Annan για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις (99% μείωση αερίων θερμοκηπίου).

Έχει επίσης σχεδιάσει τη μεγαλύτερη μονάδα Τεχνητού Υγροβιότοπου στον κόσμο για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων (16.000 μ³/μέρα) στην Σαουδική Αραβία (Red Sea Project), καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα Τεχνητών Υγροβιότοπων στον κόσμο για την επεξεργασία απορροής ορυχείων στην Βραζιλία (90.000 κ.μ/μέρα). Έχει πληθώρα εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων και έχει δώσει πολλές προσκεκλημένες ομιλίες. Συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.