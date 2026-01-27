Αναζήτηση
Κρήτη: Γυναίκα ζούσε τον τρόμο στο ίδιο της το σπίτι

Σύζυγος και πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία
Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του συζύγου και της πεθεράς της βίωνε το τελευταίο διάστημα μία 31χρονη γυναίκα στην Κρήτη.

O σύζυγος και η πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 31χρονη βρήκε χθες το κουράγιο και ειδοποίησε την αστυνομία λέγοντας αρχικά πως είναι θύμα κακοποίησης και την έχουν κλεισμένη μέσα στο σπίτι σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ελευθέρωσαν την 31χρονη η οποία τους ανέφερε πως τις τελευταίες τρεις ημέρες την είχαν «φυλακισμένη» στο σπίτι και δεν της επέτρεπε να βγει έξω ενώ όλες οι κινήσεις της παρακολουθούνταν τόσο από την πεθερά της όσο και από τον σύζυγό της.

Παράλληλα, ανέφερε πως και κατά το παρελθόν ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί της με λεκτική και σωματική βία ενώ, μάλιστα, σε κάποια περίπτωση την είχε παρατήσει με το αυτοκίνητό τους σε απομακρυσμένη περιοχή και αναγκάστηκε να γυρίσει στο σπίτι με τα πόδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο σύζυγος όσο και η πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη κατακράτηση ενώ ο σύζυγος διώκεται και για όπλα καθώς βρέθηκε στην κατοχή του κυνηγετικά όπλα και σφαίρες.

