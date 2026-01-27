Αναζήτηση
Δήμος Ηρακλείου:Τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην οδό Καραϊσκάκη από τη ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Εργασίες 28-29/1 στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης

Στην τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην οδό Καραϊσκάκη προχωρά η ΔΕΥΑΗ στις 28 και 29 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Δημοτική Επιχείρηση, οι εργασίες τοποθέτησης αφορούν το σημείο της οδού Καραϊσκάκη από την συμβολή της με την οδό Χουρδάκη έως την συμβολή της με την οδό Νικ. Σπαθαρίου, στην περιοχή της Αγ. Αικατερίνης.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Δήμος Μαλεβιζίου:Έρχεται η «Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων»

Ο Δήμος Μαλεβιζίου συγκαταλέγεται στους Δήμους που εξασφάλισαν την...

Κρήτη: Γυναίκα ζούσε τον τρόμο στο ίδιο...

Σύζυγος και πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία ενώ σε...

