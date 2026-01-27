Δήμος Μαλεβιζίου:Έρχεται η «Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων»

Ο Δήμος Μαλεβιζίου συγκαταλέγεται στους Δήμους που εξασφάλισαν την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δράση που αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση πολιτών άνω των 65 ετών, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Μαλεβιζίου για την ενίσχυση της αυτονομίας, της ενεργούς συμμετοχής και της κοινωνικής συμπερίληψης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα δημιουργηθεί στον Δήμο Μαλεβιζίου Κόμβος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων, με στόχο την παροχή οργανωμένης εκπαίδευσης σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη χρήση υπολογιστών και «έξυπνων» συσκευών, καθώς και με χρήσιμες ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες, όπως η πλατφόρμα gov.gr, οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, ενισχύουν την επικοινωνία τους και συμβάλλουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Η ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και η μείωση της εξάρτησής τους από το υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, με παράλληλη προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Η αντιμετώπιση της τεχνοφοβίας και η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού.

Η παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στη χρήση της τεχνολογίας.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η συστηματική εκπαίδευση, η εξοικείωση και η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην ψηφιακή επικοινωνία, στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στη σωστή και υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να παραμένουν ενεργοί, συνδεδεμένοι με την κοινωνία και καλύτερα ενημερωμένοι.