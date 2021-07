Κρήτη:‘’ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ alla breve’’, Βασιλιάς της Κρήτης του Wolfgang Amadeus Mozart

Μια συμπαραγωγή του ΠΣΚΗ με το Λυρικό Θέατρο Teatro Grattacielo

της Νέας Υόρκης, σε συνδιοργανωση με την Περιφέρεια Κρήτης

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, σε συμπαραγωγή με το Λυρικό Θέατρο Teatro Grattacielo της Νέας Υόρκης και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, παρουσιάζει σε πρωτοποριακή μορφή alla breve*, την όπερα Ιδομενέας, Βασιλιάς της Κρήτης του Wolfgang Amadeus Mozart, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η υπέροχη όπερα που αντλεί το θέμα της από την ιστορία του νησιού, με ένα διεθνές καστ βραβευμένων νέων λυρικών τραγουδιστών από όλο τον κόσμο, σε επτά συνεχόμενες παραστάσεις σε εμβληματικούς ανοιχτούς χώρους της Κρήτης:

● Δευτέρα 19 Ιουλίου, στο Ηράκλειο, στον Κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου.

● Τρίτη 20, στις Αρχάνες, στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου.

● Τετάρτη 21, στο Ρέθυμνο στον αύλειο χώρο του Παλαιοντολογικού Μουσείου.

● Πέμπτη 22, στα Χανιά, στο Ενετικό Λιμάνι.

● Παρασκευή 23, στον Άγιο Νικόλαο, στο θερινό κινηματογράφο Χριστίνα.

● Σάββατο 24, στη Χερσόνησο, στον κινηματογράφο του Creta Maris.

● Κυριακή 25, στο Ηράκλειο, στον Αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

‘’Ένα από τα έργα τα οποία, ακόμη και μία πρώτου μεγέθους ιδιοφυΐα όπως ο Μότσαρτ, επιτυγχάνει μόνο μια φορά στη ζωή του’’.

Έτσι χαρακτηρίζει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν τον Ιδομενέα, Βασιλιά της Κρήτης, το τόλμημα του Μότσαρτ, στην “Opera seria”, ένα σημείο καμπής στη σταδιοδρομία του κορυφαίου μουσουργού, ένα αποφασιστικό βήμα μακριά από το νεανικό έργο του.

Η δράση επί της σκηνής είναι διαρκής και η αφηγηματική πλοκή, πλούσια από εσωτερική μουσική, είναι τόσο τρυφερή όσο και η τραγική Ίλια, τόσο υστερική όπως η αμετανόητη Ηλέκτρα και τόσο τρομακτική όπως το θαλάσσιο τέρας του Ποσειδώνα.

*Επιλεγμένα αποσπάσματα από την όπερα ”Ιδομενέας, Βασιλιάς της Κρήτης”, με συνοδεία πιάνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φημισμένη όπερα Ιδομενέας, Βασιλιάς της Κρήτης του Wolfgang Amadeus Mozart, θα παρουσιαστεί σε πλήρη μορφή την ερχόμενη χειμερινή καλλιτεχνική περίοδο 2021 – 2022, στην Αίθουσα ‘’Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού’’ του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Διάθεση δωρεάν δελτίων εισόδου

● Από το βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:00 – 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα σημεία διάθεσης για τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τις Αρχάνες, τη Χερσόνησου και τον Άγιο Νικόλαο. Σε όλες τις εκδηλώσεις του ΠΣΚΗ, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα προστασίας και υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Στη διάθεση των δελτίων εισόδου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

“ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ alla breve”, Βασιλιάς της Κρήτης

του Wolfgang Amadeus Mozart

Κύκλος | Όπερα

Σκηνοθεσία: Στέφανος Κορωναίος

Σχεδιασμός Φωτισμού και 3d Προβολών: Jon DeGaetano

Κοστούμια: Κώστας Τζανιδάκης

Ερμηνεύουν

Ίλια: Carla Cottini

Ιδομενέας: Thomas Massey

Ηλέκτρα: Kristel Vinter

Ιδαμάντης: Kirsten Scott

Αρμπάτσε: Μάριος Μανιατόπουλος

Φωνή: Rick Agster / Μάνος Χριστοφακάκης

Πιάνο: Δημήτρης Βεζύρογλου

Βιογραφικά συντελεστών

Στέφανος Κορωναίος | σκηνοθέτης

Λίγοι λυρικοί τραγουδιστές διαθέτουν καριέρα τόσο μεγάλη, επιτυχημένη και ποικίλη όπως αυτή του βαρύτονου Στέφανου Κορωναίου. Το ευρύ του ρεπερτόριο, τόσο παλιό όσο και νέο, τον έχει οδηγήσει στις διεθνείς σκηνές όπερας και κονσέρτων και οι παραστάσεις του αντικατοπτρίζουν την πολυετή εμπειρία του. Οι προηγούμενες σεζόν έχουν βρει τον Στέφανο Κορωναίο στο Teatro alla Scala, στο Φεστιβάλ Rossini στο Πέζαρο, στα θέατρα της Πάρμας, της Πίζας, του Λιβόρνο και του Μπουσέτο, καθώς και στην Ελληνική Εθνική Όπερα, στο Φεστιβάλ του Πάσχα της Ρώμης, στην Όπερα Balshaw, στην Όπερα της Seoul, στην Όπερα Den Nye του Όσλο, στο Staatstheater Freiburg και στο θέατρο Osnabrûck.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εμφανιστεί με την Όπερα της Νέας Υόρκης, την Ορχήστρα Όπερας της Νέας Υόρκης, την Όπερα του Palm Beach, την Όπερα Tampa και την Όπερα του Connecticut, μεταξύ άλλων, σε ρόλους όπως ο Κόμης και ο Φίγκαρο στους “Le Nozze di Figaro”, ο Don Bartolo στο “Il Barbiere di Siviglia”, ο Sharpless στη “Madama Butterfly”, ο Dandini και ο Don Magnifico στην “La Cenerentola”, ο Ford στο “Falstaff”, ο Silvio στους “Pagliacci” και ο ρόλος του τίτλου στον “Orfeo” του Christoph Willibald Gluck. Οι ηχογραφήσεις του περιλαμβάνουν τους “I Vespri Siciiani” με το Verdi Festival of Bussetto, μια εκπομπή του PBS στη “La Bohème”, καθώς και έργα με τη RAI (Ιταλία) και το Sky International Classic Channel.

Καθώς ο Στέφανος Κορωναίος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Teatro Grattacielo, φέρνει μαζί του την εμπειρία του από τις συνεργασίες με μερικούς από τους πιο διακεκριμένους σκηνοθέτες και διευθυντές της όπερας, συμπεριλαμβανομένων των Franco Zeffirelli, Fabrizio Melano, Moisés Kaufman και Richard Bonynge . Το 2021 σκηνοθετεί τον “Ιδομενέα” του W. A. Mozart στο Ηράκλειο της Κρήτης και με το Teatro Grattacielo της Νέας Υόρκης, ακολουθούμενα από το “L’Amico Fritz” του Mascagni για το Φεστιβάλ Φωνής της Phoenicia και τον “Don Giovianni” για την Ακαδημία Vincerò της Νέας Υόρκης.

Jon DeGaetano | σχεδιαστής φωτισμού & 3D προβολών

Ο Jon DeGaetano είναι σκηνογράφος και καλλιτέχνης που εστιάζει στην κατασκευή περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν την πραγματική ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Η δουλειά του επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την απόδοση και τη συνεργατική παραγωγή. Η πιο πρόσφατη δουλειά του περιλαμβάνει τη “Fedora” για τον δημιουργό του Teatro Grattacielo, το “Exchausted” (The Tank), το “Love’s Labour’s Lost”, τα σκηνικά και φωτισμό (Atlantic Stage 2 / NYU), στο “Will They Play Golf on Mars”, τη συνεργασία με την Janine Conningham (Dixon Place), στο Lacy Rose και το Starling Quartet, και ως σχεδιαστής για το (HERE Arts), MFA Brooklyn College.

Κώστας Τζανιδάκης | ενδυματολόγος

O Κώστας Τζανιδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα, σε μια ιστορική θεατρική οικογένεια, από τότε που ο πατέρας του Γιώργος συνεργάστηκε με τον Κάρολο Κουν και τον Γιάννη Τσαρούχη για το θέατρο Τέχνης στην Αθήνα και ταυτόχρονα σε πολλές παραγωγές για το θέατρο, τον κιν/φο και την όπερα στην Ελλάδα. Μαζί με τον πατέρα του δημιούργησε τα χρώματα για τον Zorba, The Greek, πολλές ελληνικές, αμερικανικές και ευρωπαϊκές ταινίες και δημιούργησε τα κοστούμια για τη Μαρία Κάλλας, για τις παραστάσεις της στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ο Κώστας έχει συνεργαστεί με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο και στην Ελληνική Εθνική Όπερα, με τους πιο λαμπρούς σχεδιαστές όπως ο Γ. Πάτσας, ο Γ. Ζιάκας, ο Β. Φωτόπουλος, ο Σ. Χαρατσίδης, η Λίζα Ζαΐμη, ο P. Brooks και η Ch. Obolensky. Το 1989, προσκλήθηκε από το Shakespeare Theatre στο Folger για να εργαστεί για την πεντηκοστή επέτειο με τον Michael Kahn ως καλλιτεχνικό διευθυντή και την Kelly McGillis.

Την ίδια στιγμή άρχισε να εργάζεται για την Εθνική Πινακοθήκη κάνοντας αποκατάσταση σε ταπισερί και δουλεύοντας σε πολλές ταινίες με τους Clint Eastwood, Julia Roberts, και τον Eddie Murphy.

Το 1990 κλήθηκε να εργαστεί στη Νέα Υόρκη στο Broadway για την επιτυχία “Beauty and the Beast”, όπου ίδρυσε την εταιρεία του, Colibri, και άρχισε να εργάζεται για τη βιομηχανία μόδας στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Έχει εργαστεί για το Μουσείο Getty, το Εβραϊκό Μουσείο, το Μητροπολιτικό Μουσείο, το Colonial Williamsburg, το Radio City, την Bank of America στη World Street, το Carter Grove Plantation, τα Όσκαρ, τις Χρυσές Σφαίρες, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και για όλες τις επιδείξεις μόδας στις ΗΠΑ.

Carla Cottini | σοπράνο

Με έδρα το Βερολίνο και γεννημένη στο Σάο Πάολο, η Carla Cottini έχει διαδραματίσει, μεταξύ άλλων, ηγετικούς ρόλους σε διάσημες όπερες των Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Massenets, Humperdinck, Lehar, και Strauβ, καθώς και σε σημαντικές όπερες σε όλο τον κόσμο, όπως το Theatro Municipal de São Paulo, το Theatro Municipal do Rio de Janeiro, το Palau de la música de Valencia, το Teatro Regio di Parma, Teatro Sociale di Rovigo, το Teatro de São Pedro. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρόλους όπως η Susanna (Nozze di Figaro), η Nanetta (Falstaff), η Giulietta (Capuleti e Montecchi), η Gilda (Rigoletto), η Norina (Don Pasquale), η Musetta (La Bohème), η Giulietta (Romeo e Giulietta – Gounod ), Oscar (Un ballo in Maschera) Adina (L’elisir d’amore), Eurydice (Orfeo e Eurydice – Gluck), Gretel (Hänsel und Gretel), Despina (Cosi fan tutte), Zerlina (Don Giovanni), Sophie ( Der Rosenkavalier) και Adele (Die Fledermaus).

*Teatro Grattacielo/Camerata Bardi Vocal Academy Πρωτοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνις.

Kirsten Scott | μέτζο σοπράνο

Η Κίρστεν Σκότ (Kirsten Scott) έχει χαρακτηριστεί ως «mezzo soprano με γοητεία που καίει». Για την περίοδο 2019-2020, η Κίρστεν Σκότ ήταν μια από τις τέσσερις λυρικές τραγουδίστριες της Metropolitan Opera, με ετήσια εκπαιδευτική συνεργασία με το Saint David’s School στη Νέα Υόρκη.

Το φθινόπωρο του 2020, έκανε το ντεμπούτο της στο ρόλο της Natalie στο πρώτο επεισόδιο της βραβευμένης όπερας του Decameron Opera Coalition, “Tales From a Safe Distance”. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της, η όπερα επιλέχθηκε για συντήρηση στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, ως αξιοσημείωτη για τη συμβολή της στις παραστατικές τέχνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η Kirsten Scott, πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στην Ευρωπαϊκή Όπερα το 2021 ως Ιδαμάντης, στη νέα παραγωγή του “Idomeneo” του Μότσαρτ της Camerata Bardi Vocal Academy. Η καριέρα της ξεκίνησε, όταν επιλέχθηκε από τη Florida Grand Opera, για το πρόγραμμα πρωτοεμφανιζόμενων νέων καλλιτεχνών και από την Portland Opera για το Resident Artist Program το 2015.

Έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο με τη Florida Grand Opera ως Vera Boronel στο “The Consul” του Menotti. Τον Μάρτιο του 2018, έκανε το ντεμπούτο της στο Carnegie Hall, στο εμβληματικό Stern Hall, ως σολίστ με τις χορωδίες της Αμερικής. Έχει παίξει, μεταξύ άλλων, ρόλους όπως η Rosina στο “Il Barbiere di Siviglia”, Cherubino στο “Le Nozze di Figaro”, Nicklausse στο “Les Contes d’Hoffmann”, Flora in “La Traviata”, Zweite Dame στο “Die Zauberflöte”, Zerlina στο “Don Giovanni” και Stephano στο “Romeo and Juliette”.

* Teatro Grattacielo / Camerata Bardi Vocal Academy Πρωτοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνις.

Thomas Massey | τενόρος

Ο Τόμας Μάσεϋ (Thomas Massey) είναι Αμερικανός τενόρος που ξεκίνησε τις σπουδές του στην Τάμπα της Φλόριντα υπό την καθοδήγηση των παππούδων του, της σοπράνο Rosalia Maresca και του τενόρου Mario Laurenti. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Vocal Performance το 2016, στο Mannes College of Music, όπου σπούδασε με τον Arthur Levy και έπαιξε με την Mannes Opera, υπό τη διεύθυνση του Maestro Joseph Colaneri.

Ο Thomas Massey ήταν νέος καλλιτέχνης στην Opera Company of Middleburry, στην Sarasota Opera (Studio Artist), στην Όπερα της Αγίας Πετρούπολης, στο Greek Opera Studio της Σύρου και στην Όπερα της Νέας Υόρκης. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήταν το 2016, στην παραγωγή της Florida Lyric Opera, “Viva La Mamma” στο ρόλο του Guglielmo. Άλλα αξιόλογα στιγμιότυπα της καριέρας του περιλαμβάνουν το ντεμπούτο του στην Όπερα της Νέας Υόρκης ως “Il Giovanetto” στην παραγωγή του “L’Amore Dei Tre Re” το 2018, ερμηνεύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του πρίγκιπα στην παγκόσμια πρεμιέρα της “Lady Swanwhite” του Anton Coppola στην Opera Tampa το 2019, και τον πρίγκιπα στο “La Bella Dormente New Bosco” του Respighi, στο “Verismo Trilogy” του Teatro Grattacielo στο John J.

College. Έκανε επίσης το ντεμπούτο του στο Carnegie Hall το 2019, ερμηνεύοντας ως σολίστ στο “Spazzenmesse” του Μότσαρτ, όπως επίσης στην παγκόσμια πρεμιέρα της όπερας του Harry Bialor «Η εξέγερση της Βαρσοβίας», στο ρόλο του Mordecai Agnelevich, ηγέτη της εξέγερσης της Βαρσοβίας. Έχει ερμηνεύσει το μεγαλύτερο μέρος του λυρικού ρεπερτορίου, όπως Alfredo (La Traviata του G.Verdi), Rodolfo (La Bohème του G.Puccini), Tamino (Die Zauberflöte του W.A.Mozart) και Rinuccio (Gianni Schicchi του G.Puccini). Οι επερχόμενες παραστάσεις για τη σεζόν 2020/2021 περιλαμβάνουν τον Faust στην παραγωγή του Teatro Grattacielo “Mefistofele” του Α.Boito) και τον Steuermann στην παραγωγή του “The Flying Dutchman” της Opera Maine.

* Teatro Grattacielo / Camerata Bardi Voca Academy Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης.

Kristel Vinter | σοπράνο

Η Δανέζα σοπράνο Κρίστελ Βίντερ (Kristel Vinter) σπουδάζει επί του παρόντος στην Όπερα David Seligman στο Royal Welsh College of Music and Drama στο Κάρντιφ της Ουαλίας. Η Κρίστελ Βίντερ συμμετέχει ως νέα καλλιτέχνις, για τη σεζόν 2021/2022, με το Teatro Grattacielo και την ακαδημία της Camerata Bardi Vocal, με την οποία θα κάνει το ντεμπούτο της, ως Ηλέκτρα στον Ιδομενέα του Μότσαρτ, τον Νοέμβριο του 2021, υπό τη μπαγκέτα του μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη. Κάτοχος υποτροφίας της Όπερας David Seligman, η Κρίστελ έχει παίξει τους ρόλους της Donna Elvira στο “Don Giovanni”, την Contessa Almaviva στο “Le nozze di Figaro”, την Agathe στο “Der Freischutz”, την Rosalinde στο “Die Fledermaus”, την Pamina στο “Die Zauberflote” και την Ellen Orford στο “Peter Grimes”. Έχει ερμηνεύσει επίσης για το “A Woman in Vaughan Williams’s Riders to the Sea”, το Rooster / Jay και Fox στο the “Cunning Little Vixen”, και τα δύο με την Byre Opera. Επιπροσθέτως, στη συναυλία και τη σκηνή του oratorio, η Κρίστελ Βίντερ έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε έργα όπως το “Missa Sancti Nicolai” του Hayd, το “Bag’s Magnificat”, το “Dixit Dominus” της Handel και το “The Creation” του Haydn.

* Teatro Grattacielo / Camerata Bardi Vocal Academy Πρωτοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνις.

Μάριος Μανιατόπουλος | τενόρος

Ο Μάριος Μανιατόπουλος είναι τενόρος ελληνικής καταγωγής. Τα τελευταία τρία χρόνια συνεχίζει τις σπουδές του στο λυρικό τραγούδι δίπλα στις σοπράνο Elisabete Matos και Dora Rodrigues στην Ανωτάτη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, στο Castello Branco της Πορτογαλίας.

Στις επικείμενες εμφανίσεις του περιλαμβάνονται: O ρόλος του Αρμπάτσε στον Ιδομενέα του W.A.Mozart, ως μέλος του προγράμματος νέων καλλιτεχνών της Camerata Bardi Vocal Academy του θεάτρου Grattacielo σε μουσική διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη, o ρόλος του Βαστιανού στο “Βαστιανός και Βαστιανή” και μια ακόμα διεθνής παραγωγή που θα ανακοινωθεί σύντομα. Tον Οκτώβριο του 2020, έκανε το ντεμπούτο του στο ρόλο του Basiglio με το μπαρόκ ορχηστρικό σύνολο Divino Sospiro, στη μονόπρακτη κωμική σερενάτα του Georg Philipp Telemann, Ο Δον Κιχώτης στο γάμο του Κομάσο. Ως σολίστ, έχει συνεργαστεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Gimaraes (Πορτογαλία), τη Συμφωνιέτα της Ponta Delgada (Αζόρες) και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Επίσης, έχει ερμηνεύσει το ρόλο του Ναύτη στην όπερα Διδώ και Αινείας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας αλλά και με τη Nova Opera της Λισαβόνας. Και πάλι στην Πάτρα ερμήνευσε τον Ορφέα στην όπερα του Christoph Willibald Gluck, Ορφέας και Ευρυδίκη και τον Pedrillo στην Απαγωγή από το Σεράι (The Abduction from the Seraglio). Μερικές από τις πρόσφατες συνεργασίες του περιλαμβάνουν, το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ (Mozart’s Requiem) (σόλο), τη Fantasia Coral του L.W.Beethoven (σόλο) και ένα σόλο ρεσιτάλ με τον πιανίστα João Lima. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και το 2015 έγινε μέλος του Όπερα Στούντιο του ίδιου θεάτρου, όπου εργάστηκε με τον Michael Seibel και την Ελένη Λιώνα. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τους: Harrison Birtwistle, Wiebke Göetjes, Frank Van Aken, Γεώργιο Γαλάνη, Φαίδρα Γιαννέλου, Σοφία Καμαγιάννη, Στέφανο Κορωναίο, Mário João Alves και Jose Eduardo Gomes.

Rick Agster | βαθύφωνος

Ο Ρίκ Άγκστερ (Rick Agster), βαθύφωνος, προσφέρει “εξαιρετικό κωμικό στυλ”, μια ζεστή μπάσο φωνή αλλά και μία χαρακτηριστική περσόνα. Ο Ρίκ Άγκστερ πρόσφατα εμφανίστηκε ως Simone στο Gianni Schicchi με την Regina Opera, ως Benoit /Alcindoro στη La Bohème με την MidAtlantic Opera και έκανε πρεμιέρα στον ρόλο του αρχηγού της αστυνομίας Bimson στη νέα όπερα The Silk City με την Garden State Opera. Οι αξιοσημείωτοι ρόλοι του περιλαμβάνουν τον Zuniga στην Carmen, Commendatore στο Don Giovanni, τον Doctor Grenvil στην La Traviata, τον Antonio και τον Bartolo στους Le Nozze di Figaro και τον Bogdonowitsch στην Εύθυμη Χήρα.

Μάνος Χριστοφακάκης | βαθύφωνος

Ο Μάνος Χριστοφακάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1989. Αποφοίτησε από το Ωδείο Ακρόπολις στην Αθήνα το 2011, με διάκριση και πρώτο βραβείο υπό την καθοδήγηση του τενόρου Ζάχου Τερζάκη.

Έχει παρακολουθήσει masterclasses με την Ουγγαρέζα σοπράνο Mária Temesi, τον Ρώσο βαρύτονο Vladimir Nikolaïevitch Chernov, τον Έλληνα μπάσο Δημήτρη Καβράκο, την Ουκρανή σοπράνο Victoria Loukianetz, τον Μεξικανό μπάσο-βαρύτονο Noe Colin, τον Μεξικανό τενόρο Jesus Leon και την Ελληνίδα σοπράνο Κατερίνα Τσαγκαράκη.

Τον Αύγουστο του 2020, συμμετείχε στην Όπερα της Βιέννης με υποτροφία. Το εύρος ερμηνείας του ρεπερτορίου του περιλαμβάνει φωνή μπάσου και μπάσου-βαρύτονου. Μεταξύ των πρόσφατων ερμηνειών του είναι ο ρόλος του Don Giovanni του Mozart στο Φεστιβάλ Όπερας της Βιέννης (2020), του Εγωιστή Γίγαντα στην παιδική όπερα του Νίκου Ξανθούλη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (2020) τον Uberto στο La Serva Padrona του Pergolesi (2019) από το Λυρικό Θέατρο Κρήτης, στο υπαίθριο Φεστιβάλ του Ηρακλείου και τον El Payador στο Tango-Operetta του Piazzolla, Maria de Buenos Aires (2018) από τους Marionetas.

*Teatro Grattacielo/Camerata Bardi Vocal Academy Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης.

Δημήτρης Βεζύρογλου | πιάνο

Ο Δημήτρης Βεζύρογλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Αθηνών με τη Μαρία Χαιρογιώργου – Σιγάρα, όπου έλαβε το δίπλωμά του με Άριστα και δεύτερο βραβείο παμψηφεί. Με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών (κληροδότημα Κουρεμένου) συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι όπου έλαβε το κρατικό δίπλωμα πιάνου και δεύτερο βραβείο παμψηφεί.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εθνικό Κονσερβατόριο “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” της Μόσχας με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και από το Ίδρυμα “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”, όπου και έλαβε τον τίτλο του «Doctor of Musical Arts». Έχει λάβει μέρος σε παγκόσμιους διαγωνισμούς πιάνου και έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε ατομικά ρεσιτάλ, σε συναυλίες μονωδίας, μουσικής δωματίου και ως σολίστ με ορχήστρες στο Παρίσι, στη Μόσχα και στην Ελλάδα.

Έχει πραγματοποιήσει ηχογραφήσεις για τη γαλλική και ρωσική ραδιοφωνία. Συνεργάζεται με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την ορχήστρα Καμεράτα και την Εθνική Λυρική Σκηνή ως μουσικός προετοιμαστής (co-repetitor) σε όπερες και ορατόρια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου. Έχει συνεργαστεί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, την Ορχήστρα των Χρωμάτων, την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την Ορχήστρα Καμεράτα ως σολίστ (piano-celesta) σε συμφωνικά έργα που καλύπτουν όλο το φάσμα της μουσικής από το μπαρόκ μέχρι τις μέρες μας. Έχει αναλάβει επίσης την μουσική προετοιμασία (co-repetition) των τάξεων Μονωδίας καθώς και την μουσική προετοιμασία της Μελοδραματικής Σχολής στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας.’Eχει διαπρέψει ως σολίστ με τις μεγαλύτερες ορχήστρες και μουσικούς οργανισμούς της χώρας μας. Έχει διδάξει Ιστορία Μουσικής στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Από το 2003 διδάσκει πιάνο στο Ωδείο Αθηνών.

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN | A Star Alliance Member.

Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Metaxa Hospitality Group.

Χορηγός Camerata Bardi

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου | ΠΣΚΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. παρουσιάζουν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού και τεχνών, καρπό μιας πολύχρονης και πολυπρόσωπης προσπάθειας, που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Κρήτης – και όχι μόνο! Περιηγηθείτε ηλεκτρονικά και δείτε όλους τους χώρους του ΠΣΚΣΗ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.cccc.gr/gr/360.