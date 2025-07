Κρήτη:Λήξη Εργασιών του 28ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου της Εταιρείας για την Επιστημονική Μελέτη της Συνείδησης (ASSC 2025)

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 28ου Ετήσιου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου της Εταιρείας για την Μελέτη της Συνείδησης (ASSC 2025), που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου 2025.

Το φετινό συνέδριο σημείωσε ρεκόρ συμμετοχής με 777 συνέδρους, ξεπερνώντας σε αριθμό ακόμη και το αντίστοιχο συνέδριο στη Νέα Υόρκη (2023). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη ραγδαία ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την έρευνα πάνω στη Συνείδηση.

Το συνέδριο φιλοξένησε διεπιστημονικό πρόγραμμα με κεντρικές ομιλίες, εργαστήρια, συμπόσια και tutorials, με συμμετοχές από ερευνητές/τριες στους τομείς της Ψυχολογίας, της Ιατρικής, της Νευροεπιστήμης, της Υπολογιστικής Επιστήμης, της Φιλοσοφίας, της Βιολογίας και των Μαθηματικών.

Κεντρικοί Ομιλητές/τριες ήταν οι:

1. Lionel Naccache, Professor of Neurology, Paris Brain Institute, Sorbonne University

2. Nicholas Schiff, Professor of Neurology and Neuroscience, Feil Family Brain and Mind Research Institute at Weill Cornell Medicine, NY

3. Robin Carhart-Harris, Distinguished Professor – Neurology and Psychiatry University of California, San Francisco

4. Catherine Tallon-Baudry, Ecole Normale Supérieure, Université PSL

5. Monima Chadha, Professor of Indian Philosophy, University of Oxford; Monash Centre for Consciousness and Contemplative Studies

6. Aviva Berkovich-Ohana, Professor at the University of Haifa; Edmond J. Safra Brain Research Center

7. Lenore Blum, Distinguished Professor of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pennsylvania

8. Nikos Makris, Democritus University of Thrace, President of the Hellenic Psychological Society

Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαλέξεις υψηλού επιπέδου και να ανταλλάξουν ιδέες σε ένα ζωντανό, συνεργατικό περιβάλλον που ανέδειξε την Κρήτη ως διεθνή κόμβο για τη μελέτη της συνείδησης. Το συνέδριο έφερε κοντά κορυφαίους ερευνητές/τριες, προσφέροντας μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων γύρω από θεματικές όπως η προβλεπτική κωδικοποίηση, ο ρόλος των ψυχεδελικών ουσιών στην ψυχιατρική, και η συμβολή της θεωρίας πληροφοριών στις εγκεφαλικές διεργασίες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πρωτοποριακά συμπόσια και ομιλίες από διακεκριμένους στο τομέα τους καθηγητές/τριες, ενώ η ενεργή συμμετοχή της κοινότητας σε ένα εντυπωσιακό κρητικό τοπίο συνέβαλε καθοριστικά στη δυναμική και την επιτυχία της διοργάνωσης.

Θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές φοιτητές και τις φοιτήτριες που στήριξαν το συνέδριο με τον ενθουσιασμό και τη διάθεσή τους. Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχαν φοιτητές/τριες από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και από τα Τμήματα Ψυχολογίας, Ιατρικής και Βιολογίας.

Επίσης, συμμετείχαν φοιτητές/τριες του Τμήματος Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και του Τμήματος Ψυχολογίας από το Δημοκρίτειο. Επιπλέον, υπήρχαν εθελοντές από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων φοιτητές/τριες από τα Πανεπιστήμια Cambridge, Oxford και από πανεπιστήμιο της Γερμανίας.

Οι φοιτητές/τριες, μεταξύ άλλων, ανέλαβαν και υποστήριξαν με επιτυχία τη λειτουργία του “Child Corner”, απασχολώντας δημιουργικά τα παιδιά των συνέδρων με ποικίλες δραστηριότητες, όσο οι γονείς τους συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου.

Κάθε μέρα του συνεδρίου ξεκινούσε στις 7:30 π.μ. με μάθημα γιόγκα, ενώ η διοργάνωση έκλεισε με ένα εορταστικό beach party. Στη λήξη του συνεδρίου, η σκυτάλη παραδόθηκε στο Santiago της Χιλής, όπου θα διοργανωθεί το ASSC 2026.

Τέλος, χάρη στην αποτελεσματική οργάνωση και τον μεγάλο αριθμό συνέδρων και προσωπικού (περίπου 830 άτομα), υπήρξε περίσσευμα τροφίμων και νερού τα οποία μεταφέρθηκαν οργανωμένα σε προσφυγικό καταυλισμό στο Ηράκλειο ως μια πράξη αλληλεγγύης.

Περισσότερα: www.assc2025.gr

Οι συνδιοργανωτές/τριες

Dr. Emmanuel A.Stamatakis (University of Cambridge)

Dr. Athena Demertzi (University of Liège)

Prof. Eleni Vasilaki Local Host (University of Crete)