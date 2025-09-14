Κρήτη: Νέες καραβιές με μετανάστες – Ξεχασμένοι σε πρόχειρους χώρους και συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν

Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Κρήτη θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους στην ενδοχώρα

Συνεχίζονται οι ροές μεταναστών και προσφύγων προς την Κρήτη, όπου οι χώροι προσωρινής διαμονής ασφυκτιούν και οι συνθήκες είναι επιεικώς άθλιες με ευθύνη και της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, μόνο σήμερα υπήρξαν τέσσερα νέα περιστατικά. Κρητικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνολικά 303 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν να πλέουν με λέμβους κοντά στην Γαύδο, με το λιμενικό να βρίσκεται επί ποδός για την μεταφορά τους στην Κρήτη.

Ωστόσο οι προσωρινοί πρόχειροι χώροι φιλοξενίας σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο είναι ασφυκτικά γεμάτοι από τις προηγούμενες προσφυγικές ροές και έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους εργαζόμενους εκεί. Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι άνθρωποι που φτάνουν στα νησιά θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους από την Κρήτη στην ενδοχώρα.

Ξεχασμένοι σε απάνθρωπες συνθήκες

Ο χώρος προσωρινής υποδοχής που ήταν στην Αγυιά στα Χανιά ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε κλειστή δομή. Από τις 18 Αυγούστου δεν έχει γίνει καμία μεταγωγή και ο χώρος συνεχίζει να γεμίζει ασφυκτικά, με γιατρούς και εθελοντές να αποχωρούν λόγω αδυναμίας προσφοράς.

Είναι η πρώτη φορά που στον χώρο φιλοξενούνται άνθρωποι για περισσότερες από 3-4 μέρες μέσα σε συνθήκες πρόχειρα διαμορφωμένες ως λύση ανάγκης. Στρώματα στο πάτωμα, χώρος ενιαίος χωρίς χωρίσματα, απουσία κλιματισμού, δύο κοινόχρηστα ντουζ, μία τουαλέτα για 70- 80 άτομα.

Η εξάπλωση των δερματολογικών παθήσεων μέσα στον χώρο και ειδικά η έξαρση του σταφυλόκοκκου, δημιουργεί μια συνθήκη δυνητικά επικίνδυνη ενώ η κατάσταση είναι έκρυθμη, όπως μεταδίδει το zarpanews. Ανάμεσα στους μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί στην Αγυιά για έναν μήνα είναι και πρόσφυγες από το Σουδάν, των οποίων έχει ανασταλεί από την ελληνική κυβέρνηση η δυνατότητα αίτησης ασύλου.

Την ίδια ώρα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων περισσότεροι από 450 μετανάστες διανυκτέρευσαν χθες στη Γαύδο, ενώ από σήμερα το πρωί θα αρχίσει η σταδιακή μεταφορά τους στη Χώρα Σφακίων και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη 561 μετανάστες.

Οι λιμενικοί

Στο θέμα αναφέρεται το σωματείο εργαζομένων στο Λιμενικό, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες και απαράδεκτες συνθήκες στους προσωρινούς χώρους φύλαξης μεταναστών». Αναφέρουν ότι «τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, σε συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές».

Προσθέρει ότι «οι βάρδιες είναι υποστελεχωμένες, με την μηνιαία ενίσχυση να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 30 στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο φύλαξης του Παλαιού Λιμεναρχείου Ρεθύμνου όπου και εκεί το προσωπικό να βρίσκεται στα όρια του».

Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η διάταξη του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη προβλέπει ότι τα παρανόμως εισερχόμενα πρόσωπα (ΠΕΠ) θα θεωρούνται κρατούμενοι και θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστή δομή, καθώς και την για παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ. για την φύλαξη και μεταγωγή σε κλειστή δομή κάτι που ουδέποτε εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα το Λιμενικό Σώμα να έχει καταλήξει να φυλά διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση».