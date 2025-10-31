Κρήτη:Σχεδιάζοντας την κλιματική ουδετερότητα στο νησί Μπρατς (Κροατία)

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως βασικός εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο Interreg EuroMED CO2 PACMAN, είχε ενεργή παρουσία στην εκδήλωση «Το Νησί που Θέλω» (“The Island I Would Like”) που πραγματοποιήθηκε στο νησί Μπρατς της Κροατίας.

Στις εργασίες συμμετείχε επίσης η Περιφέρεια Κρήτης, εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος τόνισε τη σημασία της ουσιαστικής εμπλοκής των πολιτών και της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ουδετερότητας.

Η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελούνταν από την καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο, Δντη του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, και τις κυρίες Σταυρούλα Τουρνάκη, επικεφαλής των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, Σοφία Μαυριγιαννάκη και Μαρία Μαστοράκη.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Σπλιτ-Δαλματίας, , με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να προσαρμοστούν στην κλιματική ουδετερότητα και να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προωθώντας παράλληλα τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Το έργο CO₂ PACMAN χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα θετική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα, με ενεργή συμμετοχή νέων ανθρώπων και πλήθος πολιτών που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για την εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων στην καθημερινή ζωή.

Το CO2 PACMAN συνδέει τα νησιά Μπρατς, Έλμπα και Κρήτη, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, δημόσιων φορέων και πολιτών. Στόχος της είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων μοντέλων και μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διατήρηση των πόρων και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η συνολική εντύπωση είναι ότι προωθείται με επιτυχία η ενότητα, η ευαισθητοποίηση και η ετοιμότητα για τη ενεργειακή μετάβαση, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το έντονο ενδιαφέρον και οι γνώσεις των νέων συμμετεχόντων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στα πλαίσια της δράσης, η επιστημονική ομάδα του Εργαστήριου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει την ευθύνη για την αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου COMPOSE που έχει αναπτύξει σε προηγούμενα ερευνητικά ευρωπαϊκά έργα και την διαμόρφωση υποδείγματος για μεγάλα νησιά της Μεσογείου , όπως η Κρήτη.

Το νησί Μπρατς, σε συνεργασία με εταίρους από την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Βοσνια-Ερζεγοβινη, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα, απέδειξε έμπρακτα πως οι νησιωτικές κοινότητες μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα καλής πρακτικής και να ηγηθούν στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης.

Το επόμενο διάστημα, την άνοιξη του 2026, θα ακολουθήσουν δύο εκδηλώσεις «Το Νησί που Θέλω» στα δύο επίσης πιλοτικά νησιά του προγράμματος, Έλμπα και Κρήτη.

1 CO2 PACMAN

Το έργο CO2 PACMAN-COoperation and CO-designing Partnership for CliMAte Neutrality, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED, στοχεύει στη στήριξη της ενεργειακής αυτονομίας και της κλιματικής ουδετερότητας σε νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου και πεδίο εφαρμογής στην Κρήτη, την Κροατία και την Ιταλία.

Μέσω έξυπνων διαδραστικών εργαλείων, συμμετοχικών εργαστηρίων και καινοτόμων δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο το έργο ενισχύει της τοπικές κοινότητες στην διαμόρφωση κατάλληλων σεναρίων μέτρων και πολιτικών για την μείωση των

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Στο έργο συμμετέχουν αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης (Ελλάδα) και τα Πανεπιστήμια της Σιένας και της Φλωρεντίας (Ιταλία), περιφερειακές αρχές από την Κροατία, μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου,

το Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Πόρων (Βοσνία – Ερζεγοβίνη), το Διεθνές Κέντρο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Συστημάτων Ενέργειας, Υδάτων και Περιβάλλοντος (Κροατία), το Ίδρυμα Καινοτομίας για Πράσινη Βιομηχανία και Μεταφορά Τεχνολογίας (Βουλγαρία), οργανισμοί στήριξης επιχειρηματικότητας όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Βαλένθια), κ.α.