Θρήνος στο Ρέθυμνο: Υπέκυψε ο 36χρονος τραυματίας του σφοδρού τροχαίου στον Αδελιανό Κάμπο

Το τελευταίο αντίο θα του πουν συγγενείς και φίλοι σήμερα Παρασκευή (31/10) στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πέραμα Μυλοποτάμου

Τραγικό τέλος είχε ο 36χρονος Μανόλης Γασπαράκης, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο μετωπικό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου, στον εθνικό οδικό άξονα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Η κηδεία του, θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου και ώρα 4 το απόγευμα.

