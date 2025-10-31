Ρέθυμνο:Ο Μυλοπόταμος αποκτά Υποβρύχιο Τουριστικό Αξιοθέατο

Χρηματοδότηση 221.612,51 ευρώ από το Υπουργείο Τουρισμού

ΟΔήμος Μυλοποτάμου εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας, με την έγκριση του έργου «Δημιουργία Ελεύθερου Τεχνητού Υποβρύχιου Αξιοθέατου στον Όρμο Μπαλίου του Δήμου Μυλοποτάμου», συνολικού προϋπολογισμού 221.612,51 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-Ελλάδα 2.0 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-NextGenerationEU. Η σχετική απόφαση, με την υπογραφή της Υπουργού Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής κατεύθυνσης που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή, με συνέπεια, όραμα και αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση του Δήμου Μυλοποτάμου κατατέθηκε τέταρτη σε σειρά πανελλαδικά και αξιολογήθηκε βάσει σειράς προτεραιότητας, γεγονός που αναδεικνύει τη διοικητική του ετοιμότητα και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται άμεσα και ουσιαστικά σε προσκλήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Η συστηματική προετοιμασία και τεχνογνωσία της Δημοτικής Αρχής επιτρέπουν στον Δήμο να συμμετέχει με επιτυχία σε κάθε σχετική προκήρυξη, διασφαλίζοντας πολύτιμους πόρους και αναπτυξιακά έργα για την περιοχή.

Το νέο υποβρύχιο αξιοθέατο στον Όρμο Μπαλίου θα αναδείξει τη φυσική ομορφιά και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της περιοχής, ενισχύοντας τη θέση του Δήμου στον χάρτη του καταδυτικού τουρισμού. Παράλληλα, θα συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης, παροχής υπηρεσιών και τοπικών προϊόντων.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, δήλωσε:

«Η έγκριση του έργου αποτελεί σταθμό για την τουριστική και οικονομική πορεία του Δήμου μας. Δεν είναι απλώς μια χρηματοδότηση, αλλά μια πράξη εμπιστοσύνης στον Μυλοπόταμο που προχωρά με σχέδιο και προοπτική. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη για τη στήριξή της και τους συνεργάτες μου για τη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε σε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα.»

Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Μυλοποτάμου για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, καθώς και για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης και ποιοτικής τουριστικής ταυτότητας.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου αποδεικνύει ότι μπορεί να μετατρέπει το φυσικό του πλεονέκτημα σε ευκαιρία προόδου, αξιοποιώντας τη συνεργασία, τη γνώση και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Με προσήλωση στο όφελος της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος ανοίγει τον δρόμο για μια ανάπτυξη ουσίας και μέλλοντος