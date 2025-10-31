ΚΡΗΤΗ

ΟΑΚ:Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «I-CISK – Ανάπτυξη νέας γενιάς Κλιματικών Υπηρεσιών στην Κρήτη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), σε συνεργασία με την ΕΜΒΗΣ Α.Ε. και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΔΚ), διοργανώνει εκδήλωση για το ευρωπαϊκό έργο I-CISK, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Κρήτης (Λ. Κουντουριώτη 140, Ρέθυμνο).

Η αποστολή του προγράμματος I-CISK επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς Κλιματικών Υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου αξιολόγησης της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του τουρισμού της Κρήτης. Το έργο βασίζεται σε μία διατομεακή, συμμετοχική προσέγγιση, ενσωματώνοντας παραμέτρους που αφορούν το νερό, την ενέργεια, τις υποδομές και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων.

Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου θα συμβάλουν στην κατανόηση και πρόβλεψη των συνεργιστικών επιδράσεων πολλαπλών κλιματικών απειλών, αξιοποιώντας δεδομένα από μετεωρολογικές και εποχιακές προβλέψεις έως μακροπρόθεσμες κλιματικές προβολές.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδήλωσης

11:30 – 11:40 | Καλωσόρισμα
Θοδωρής Νίνος – Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης
11:40 -11:50 | Χαιρετισμοί
11:50 – 12:00 | Εισαγωγή
Απόστολος Τζίμας – ΕΜΒΗΣ Α.Ε.
120 – 12:10 | Επισκόπηση του έργου I-CISK και των περιοχών εφαρμογής
Απόστολος Τζίμας – ΕΜΒΗΣ Α.Ε.
12:10 – 12:20 | Διάλειμμα (10’)
________________________________________
Ενότητα: Κλιματικές Υπηρεσίες για τον Τομέα του Τουρισμού – Εφαρμογή στην Κρήτη

12:20 – 13:00
1. Παρουσίαση των κλιματικών υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν συνεργατικά στην Κρήτη
2. Προστιθέμενη αξία των κλιματικών υπηρεσιών
Ομιλητές: Απόστολος Τζίμας – ΕΜΒΗΣ Α.Ε., Αλέξανδρος Ζιώγας – ΕΜΒΗΣ Α.Ε.

13:00 – 13:10 | Διάλειμμα (10’)

13:10 – 13:30
3. Θέματα συνεργασίας και προοπτικές των υπηρεσιών
4. Θέματα βιωσιμότητας και χωρικής μεταφοράς
Γενική Συζήτηση και Ερωτήσεις

Κρήτη:Σχεδιάζοντας την κλιματική ουδετερότητα στο νησί Μπρατς...

0
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου...

Θρήνος στο Ρέθυμνο: Υπέκυψε ο 36χρονος τραυματίας...

0
Το τελευταίο αντίο θα του πουν συγγενείς και...

