Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή από τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.
Διασωληνωμένη νοσηλεύεται 25χρονη γιατρός που κάνει την ειδικότητα στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα, όπου και διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ στο Ηράκλειο
Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, όπως είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή από τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.

“Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε” είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης.

“Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο”, επεσήμανε μιλώντας στο στο patris.gr ο Κώστας Καραταράκης πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών ν. Λασιθίου και πρόσθεσε: Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
