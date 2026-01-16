ΚΡΗΤΗ

Στο επίκεντρο της συνάντησης Σταύρου Αρναουτάκη και Αντώνη Περράκη η πορεία των έργων στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τις προτεραιότητες για την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και υποδομών στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου συζήτησαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου Αντώνης Περράκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής και ο Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νεκτάριος Κουμάκης.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η πορεία των εξελισσόμενων έργων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και ο προγραμματισμός νέων παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει έμπρακτα τους Δήμους της ενδοχώρας, δίνοντας έμφαση σε δράσεις και έργα που ενισχύουν τις υποδομές, την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Περράκης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή συνεργασία, επισημαίνοντας τη σημασία των κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει στενή, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση μελετών και έργων και την απορρόφηση των απαραίτητων κονδυλίων.

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Οι κρητικοί έχουν τέσσερις μήνες...

0
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή...

Δήμος Χανίων:Σε τελική φάση το έργο του...

0
Δήμαρχος Χανίων, Π. Σημανδηράκης: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει απ'...

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Οι κρητικοί έχουν τέσσερις μήνες...

0
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή...

Δήμος Χανίων:Σε τελική φάση το έργο του...

0
Δήμαρχος Χανίων, Π. Σημανδηράκης: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει απ'...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
