Δήμος Χανίων:Σε τελική φάση το έργο του αντλιοστασίου στον Σταυρό Ακρωτηρίου

Δήμαρχος Χανίων, Π. Σημανδηράκης: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον»

Με αφορμή την επανεκκίνηση των εργασιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης στο αντλιοστάσιο στον Σταυρό Ακρωτηρίου, παραχωρήθηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, Συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Χανίων.

Τη Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Παναγιώτης Σημανδηράκης, η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Νίκη Αποστολάκη, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Ελευθερία Λουπασάκη, καθώς και ο νομικός σύμβουλος της Επιχείρησης, Γεώργιος Βροντάκης.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Χανίων: «Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια έντονη συζήτηση σχετικά με την κατασκευή του αντλιοστασίου του Σταυρού, που με την ολοκλήρωση του θα μπορέσει να συνδέσει ολόκληρη την περιοχή με το δίκτυο του βιολογικού και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια περιβαλλοντική πρόκληση που αντιμετωπίζει η περιοχή για δεκαετίες, που δεν είναι άλλη από την απόρριψη όλων των λυμάτων στο περιβάλλον».

Όπως τόνισε, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι μελέτες και οι διαδικασίες χρηματοδότησης έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια και το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική φάση υλοποίησής του.

Ο κ. Σημανδηράκης αναφέρθηκε στη χωροθέτηση του αντλιοστασίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται «για την καλύτερη δυνατή και ταυτόχρονα τη μοναδική εφικτή λύση, έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το έργο έχει δικαιωθεί σε περισσότερες από πέντε δικαστικές διαδικασίες, όπου τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά κρίθηκε απολύτως νόμιμο και σύμφωνο με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου είναι περιβαλλοντικά επωφελής, ενώ ενδεχόμενη διακοπή του θα επιβάρυνε οικονομικά τους ίδιους τους πολίτες των Χανίων, καθώς το έργο είναι χρηματοδοτούμενο.

Όπως τόνισε, το αντλιοστάσιο δεν πρόκειται να προκαλεί καμία όχληση, ούτε οπτική, ούτε περιβαλλοντική, ούτε οσμών, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη λειτουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων ενώ υπογράμμισε πως «Ως Δήμαρχος και ως δημοτική αρχή θα κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον,

και το δημόσιο συμφέρον του Ακρωτηρίου και του Σταυρού είναι να συνδεθούν επιτέλους όλα τα σπίτια και όλες οι επιχειρήσεις με τον βιολογικό καθαρισμό».

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι η κατασκευή των αντλιοστασίων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026, ενώ έως το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα δίκτυα, ώστε το έργο να τεθεί πλήρως σε λειτουργία, κλείνοντας οριστικά την εκκρεμότητα του Δήμου Χανίων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των λυμάτων, την οποία χαρακτήρισε και ως «μεγάλο στοίχημα».

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Νίκη Αποστολάκη, τόνισε ότι οι επαναλαμβανόμενοι ισχυρισμοί περί παρανομίας του έργου και περί καταστροφής του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα δεν ευσταθούν:

«η επαναλαμβανόμενη φιλολογία που έχει αναπτυχθεί και αναφέρει ότι το αντλιοστάσιο στον Σταυρό είναι παράνομο και ότι καταστρέφει το θαλάσσιο περιβάλλον και το οικοσύστημα της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα δεν ισχύει αφού σκοπός του έργου είναι μεταφορά και επεξεργασία των λυμάτων με σύγχρονες προδιαγραφές, μέσω της διασύνδεσής τους με τον υφιστάμενο βιολογικό καθαρισμό».

Μάλιστα όπως ανέφερε η κα. Αποστολάκη αν το έργο ήταν παράνομο ή περιβαλλοντικά επιβλαβές, δεν θα είχε ενταχθεί ούτε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία χρηματοδοτούν το έργο.

Στις νομικές παραμέτρους του έργου αναφέρθηκε ο νομικός σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κ. Γεώργιος Βροντάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι από τα τέλη του 2022 η Επιχείρηση έχει δικαιωθεί σε πέντε δικαστικές υποθέσεις από πρωτοβάθμια δικαστήρια της χώρας μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως σημείωσε, όλες οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα του συνόλου των διοικητικών ενεργειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την έναρξη του έργου έως σήμερα, αναδεικνύοντας τον διαφανή και νόμιμο τρόπο λειτουργίας της.

Τέλος, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., επικαλούμενη και την ιδιότητά της ως πολιτικός μηχανικός, αναφέρθηκε στις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, επισημαίνοντας ότι η Επιχείρηση θα ακολουθήσει πλήρως όλες τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η κα. Λουπασάκη αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία οι εργασίες απαιτούσαν την άντληση υφάλμυρων υδάτων από τον πυθμένα του αντλιοστασίου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να φαίνεται καφέ η παραλία Παχιά Άμμος στον Σταυρό Ακρωτηρίου:

«Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει όταν ανακατεύεται το χώμα με το νερό, ήταν ένα αργιλικό στρώμα, έγινε καφέ το νερό. Ήταν μια εξαιρετικά άτυχη στιγμή, αλλά δεν ήταν ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος, δεν υπήρχαν, ούτε υπάρχουν λύματα αφού δεν υπάρχουν καν δίκτυα».