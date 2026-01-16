Μ. Χρυσοχοΐδης: «Οι κρητικοί έχουν τέσσερις μήνες για να παραδώσουν τα όπλα τους»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον Τ/Σ ΣΚΑΪ ΤV, αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας με έμφαση στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στους αυξημένους ελέγχους αλκοτέστ και στη μείωση των θυμάτων τροχαίων, στην τοποθέτηση καμερών στους δρόμους της Αττικής, αλλά και στο ζήτημα του αφοπλισμού στην Κρήτη.

Σχετικά με την παράδοση των όπλων στην Κρήτη, τόνισε ότι ψηφίστηκε η σχετική διάταξη και ισχύουν οι τέσσερις μήνες για να παραδώσουν τον οπλισμό τους. «Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική. Οικειοθελώς θα εμφανιστούν πάρα πολλοί, συγγνώμη που το αναφέρω και έτσι, σαν να το εξαγγέλλω δηλαδή ή να το αναγγέλλω,

αλλά είμαι βέβαιος ότι μέσα από τη στρατηγική που ακολουθούμε, πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να στεκόμαστε απέναντι σε ένα πρόβλημα, που είναι και εγκληματικό και κοινωνικό και, τελικά, ποινικό, με σταυρωμένα τα χέρια».

Ειδικότερα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Η αστυνομία δεν επενέβη, γιατί ήταν απόλυτα σαφές από την πρώτη στιγμή, πως ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, αποφάσισαν να αφήσουν τους αγρότες να διαδηλώσουν τα αιτήματά τους και μάλιστα με αυτόν τον φοβερά δημοκρατικό τρόπο,

επί σχεδόν σαράντα μέρες και κρίθηκε ότι δεν πρέπει να ασκηθεί η νόμιμη βία, παρά μόνο εκεί που είχαν τεθεί κόκκινες γραμμές και ήταν οι πολύ κρίσιμες υποδομές, όπως ήταν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια κλπ.

Δημιουργήθηκαν προβλήματα στα τελωνεία με τους περιοδικούς αποκλεισμούς στους δρόμους, με την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολίτες, κυρίως στις γιορτές, που υπήρχε μαζική έξοδος και είσοδος, αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν έχει κανείς να προσάψει στην κυβέρνηση απολύτως τίποτα σε σχέση με περιστατικά βίας ή πίεση στους διαδηλωτές αγρότες».

Παράλληλα επεσήμανε ότι: «Όλες οι κοινωνικές ομάδες και οι συνδικαλιστικές ενώσεις, κατά καιρούς, διεκδικούν αιτήματα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και αφήνουν πάντα ένα κενό, προκειμένου να υπάρχει μια εκτόνωση και ένας συμβιβασμός. Όταν υποβάλλεις 20-30 αιτήματα,

δεν ικανοποιούνται όλα, όχι τώρα, πάντα. Αυτό είναι η δημοκρατία, όποιος δεν έχει αντίληψη αυτής της άποψης, αυτής της φιλοσοφίας και αυτού του κανόνα, τότε ο ίδιος έχει πρόβλημα να κατανοήσει την ίδια τη δημοκρατία. Συνεπώς, δεν δικαιολογείται από εδώ και πέρα οποιαδήποτε συνέχιση μιας ταλαιπωρίας, η οποία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία είναι και η οικονομική ζημιά».

Ωστόσο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως αυτός προβλέπεται με βάση τις σχετικές διατάξεις.

Αναφορικά με τους αυξημένους ελέγχους της Τροχαίας και τα αλκοτέστ που γίνονται, τόνισε: «Είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική που έχει στηθεί και είναι και χαμηλά τα ποσοστά παραβατικότητας. Ξεκίνησε με 4-5% και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1 και κάτι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συμμόρφωση».

Επιπρόσθετα σημείωσε ότι: «Υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Διαμορφώνεται μια κοινωνική συνείδηση ότι αυτό το ζήτημα, το ότι “βγαίνουμε έξω και δεν θα πιούμε, αν πιούμε δεν θα οδηγούμε” είναι μια μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας, για τους πολίτες και επίσης, η μεγαλύτερη νίκη είναι ότι το 2025 δηλαδή, είχαμε 135 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο.

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά. Σκεφτείτε ότι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, μόνο στην Αττική, κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο γίνονται περίπου 17.000-20.000 αλκοτέστ. Έχουν ενισχυθεί οι Υπηρεσίες της Τροχαίας με νέα παιδιά -νέους και νέες αστυφύλακες- είναι ευγενικοί, δεν γνωρίζουν πρόσωπα, δεν γνωρίζουν επώνυμους και, τελικώς, με ευγένεια και αξιοπρέπεια, γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παραβατικότητα των ανηλίκων, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Σε μια συγκέντρωση διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διοργάνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καλέσαμε τους διευθυντές στα σχολεία να μην κρύβουν τίποτα, να μην φοβούνται,

να τολμούν. Υπάρχουν και γονείς που λειτουργούν με απαράδεκτο τρόπο, διότι τα παιδιά τους εγκαλούνται για κάποια πράγματα από τους καθηγητές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν πρέπει να βάλουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Το πρόβλημα εξελίσσεται συνέχεια».

Παράλληλα τόνισε: «Εμείς από την πλευρά μας αναπτύσσουμε πολιτικές, όπως το SafeYouth, την τηλεφωνική γραμμή 10201, τη δημιουργία σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, ένα γραφείο για τη βία των ανηλίκων. Ερχόμαστε σε επαφή με τους διευθυντές των σχολείων, ερχόμαστε σε επαφή με τους γονείς. Αλλά χρειάζεται κάτι ακόμη.

Όταν ένα παιδί φτάνει στο σημείο να βγάζει μαχαίρι, δεν το κάνει πρώτη φορά. Όταν ένα παιδί έχει σιδερογροθιά, δεν το κάνει πρώτη φορά, το έχει ξανακάνει. Άρα, λοιπόν, όπου υπάρχουν -σε τοπικές κοινωνίες- παραβατικά παιδιά, τα οποία είναι γνωστά, πρέπει να ειδοποιείται το σχολείο, η αστυνομία και όλοι μαζί να διαχειριστούμε το πρόβλημα».

Σχετικά με τις κάμερες στους δρόμους της Αττικής, είπε ότι σε λίγες μέρες -και μέρα με τη μέρα- θα απλώνονται στην Αττική οι 300 κάμερες της Περιφέρειας της Αττικής, οι οποίες θα βεβαιώνουν την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. «Στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, που πραγματοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε τις 1.000 κάμερες που θα βρίσκονται στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Αστυνομίας, και από κει και πέρα πια θα μπούμε σε μια νέα πραγματικότητα» τόνισε ο υπουργός.

Τέλος αναφέρθηκε στη σύλληψη των δύο Κινέζων που με την χρήση ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού εξαπατούσαν πολίτες μέσω της αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα. «Η τεχνολογία -κάθε φορά- των Κινέζων αλλάζει και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.

Συνολικότερα πρέπει να προσέχουμε στο θέμα της απάτης που είναι πια μια μοντέρνα εγκληματική μέθοδος και, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, με κάποιους τρόπους -που φαίνονται τόσο αστείοι και τόσο απλοί- μπορεί να χάνουν την περιουσία τους» σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα στην εποχή μας είναι οι απάτες,

είτε ηλεκτρονικές, είτε πραγματικές, αλλά και τα fake news. Βλέπετε κυκλοφορούν φωτογραφίες αυτή τη στιγμή, ακόμη και στα συμβατικά media, οι οποίες όμως είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, σήμερα έδειχναν φωτογραφία μιας διευθύντριας σχολείου, την οποία λένε ότι η αστυνομία συνέλαβε, της πέρασε χειροπέδες, μέσα στο σχολείο. Αυτό είναι ψέμα, είναι fake news. Θέλει μεγάλη προσοχή».

© ΑΠΕ-ΜΠΕhttps://www.amna.gr/