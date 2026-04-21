Η Κρήτη Στη συνδιαμόρφωση των Ευρωπαϊκών εξελίξεων μέσω του 2030CATALYSTS

Η Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχοντας ως μία από τις 20 επιλεγμένες Περιφέρειες στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2030CATALYSTS.

Οι εργασίες των εταίρων του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Σεβίλλη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 20 Περιφερειών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι αντάλλαξαν εμπειρίες, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές, συντονίζοντας παράλληλα τα επόμενα βήματα του προγράμματος. Από τη Φινλανδία και τη Σικελία έως τη Μάλτα και την Πορτογαλία, αναδείχθηκε ότι, παρά τις γεωγραφικές και διοικητικές διαφοροποιήσεις, οι προκλήσεις είναι κοινές και απαιτούν συντονισμένες, προσαρμοσμένες και καινοτόμες πολιτικές απαντήσεις.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής κατεύθυνσης που έχει χαράξει η Περιφέρεια, η οποία δεν περιορίζεται στην προσαρμογή στις ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά συμβάλλει ενεργά στη συνδιαμόρφωσή τους, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες, τοποκεντρικές λύσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο.

Η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε από το στέλεχος και υπεύθυνη του προγράμματος, Ερμιόνη Γιαλύτη, η οποία συμμετείχε ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο, μεταφέροντας την εμπειρία της Κρήτης και ενισχύοντας τη θέση της ως πρότυπο περιφερειακής διακυβέρνησης με έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στον περιφερειακό σχεδιασμό, καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας των Περιφερειών να μετατρέπουν τη στρατηγική σε εφαρμόσιμες πολιτικές.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος 2030CATALYSTS ενσωματώνονται ήδη στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, ενισχύοντας την υλοποίηση ολοκληρωμένων πολιτικών στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG) και συμβάλλοντας στη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και συμμετοχικό αναπτυξιακό μοντέλο. Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στη διαμόρφωση των εξελίξεων, αξιοποιώντας τη γνώση, τη συνεργασία και την καινοτομία ως βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής της στρατηγικής.