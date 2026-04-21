Ο Δήμος Αγίου Νικολάου τίμησε τον Βασίλη Σκουλά με την παρουσίαση της βιογραφίας του «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς»

Μια βραδιά μουσικής, μνήμης και συγκίνησης για τον εμβληματικό Ανωγειανό λυράρη

Ήχοι, μελωδίες, μνήμες, ιστορίες και έντονα συναισθήματα αναγνώρισης, σεβασμού και συγκίνησης πλημμύρισαν το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026 το κινηματοθέατρο “REX” στον Άγιο Νικόλαο, κατά την παρουσίαση της βιογραφίας του εμβληματικού Βασίλη Σκουλά με τίτλο «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς».

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου επιβεβαίωσε τη διαχρονική εκτίμηση προς τον σπουδαίο Ανωγειανό λυράρη, τραγουδοποιό και τραγουδιστή, ο οποίος αποτελεί ζωντανό σύμβολο της κρητικής και ελληνικής μουσικής και πολιτιστικής παράδοσης της Κρήτης.

Το βιβλίο “ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ – ΣΤΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΤΣ’ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όγδοο, προλόγισαν ο συγγραφέας της βιογραφίας κ. Κώστας Μπαλαχούτης, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κ. Μιχάλης Κλώντζας.

«Ο Βασίλης Σκουλάς δεν τραγούδησε απλώς την παράδοση, την έζησε. Για εκείνον, η λύρα δεν ήταν απλώς ένα όργανο, ήταν προέκταση της ψυχής του», σημείωσε κατά τον χαιρετισμό της η κ. Πολυχρονάκη, η οποία μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη ζωή και τη διαδρομή του,

αναδεικνύοντας όχι μόνο τον σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά κυρίως τον άνθρωπο πίσω από τη μουσική. Τόνισε ότι για τον ίδιο η παράδοση δεν υπήρξε απλώς τέχνη, αλλά τρόπος ζωής, ενώ στάθηκε στις αξίες που τον καθόρισαν — την ανθρωπιά, τον σεβασμό και τη στάση ζωής απέναντι στις δυσκολίες — σε μια πορεία που, όπως επεσήμανε, αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ο κ. Κώστας Μπαλαχούτης, με λόγο βαθιά βιωματικό, ανέδειξε τη σημασία του τραγουδιού ως αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, τονίζοντας ότι «είμαστε ένας λαός που από την κούνια μέχρι το τέλος πορευόμαστε με το τραγούδι». Παρομοίασε μάλιστα τον Βασίλη Σκουλά με ένα «δέντρο» με βαθιές ρίζες που φτάνουν έως την αρχαία ελληνική παράδοση, με κορμό στιβαρό και καρπούς πολύτιμους, επισημαίνοντας τη μοναδικότητα και τη βαθιά γνώση της τέχνης του.

Στη σχέση αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης που έχουν σφυρηλατήσει επί δεκαετίες με τον Β. Σκουλά αναφέρθηκε ο κ. Κλώντζας, ανιστορώντας, με θερμά λόγια, σημαντικές στιγμές της παρουσίας του σπουδαίου μουσικού στην περιοχή και αναδεικνύοντας τη διαχρονική μουσική και ανθρώπινη αξία του.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Σκουλάς, με τη γνωστή αυθεντικότητα και τη μεστή σεμνότητά του, αναφέρθηκε στις αξίες που τον συνοδεύουν σε όλη του τη διαδρομή, υπογραμμίζοντας πως «ό,τι έκανα, το έκανα με σεβασμό στον τόπο μας και στην παράδοσή μας». Ευχαρίστησε τον συγγραφέα για την αγάπη και την αφοσίωση με την οποία κατέγραψε τη ζωή του, σημειώνοντας ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί «τη ζωή μου, αλλά και κάτι παραπάνω: τους ανθρώπους, τις στιγμές και τις μνήμες μιας ολόκληρης εποχής».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγάπη του κόσμου, που, όπως είπε, αποτελεί τη μεγαλύτερη ανταμοιβή της πορείας του, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές ιστορίες που αναδεικνύουν τη δύναμη της μουσικής να συγκινεί και να ενώνει διαφορετικές γενιές.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε επίσης ότι το επόμενο διάστημα ετοιμάζει μια νέα δισκογραφική δουλειά με ποντιακά τραγούδια, έπειτα από πρόταση και εμπιστοσύνη συναδέλφων του, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Τη δική της ξεχωριστή νότα στη βραδιά προσέδωσε η συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας του Δήμου Αγίου Νικολάου που υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μανώλη Κανακάκη ερμήνευσε αγαπημένα κομμάτια του Β. Σκουλά. Τραγούδια του σπουδαίου καλλιτέχνη ερμήνευσε επί σκηνής και ο Μιχ. Κλώντζας.

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης κορυφώθηκε με τον Βασίλη Σκουλά να ανεβαίνει στη σκηνή με τη λύρα του και να ερμηνεύει τραγούδια-σταθμούς που σημάδεψαν τη διαδρομή του, αγαπήθηκαν από το κοινό και τον καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της κρητικής μουσικής. Τον συνόδευσαν η Ελένη Τορνεσάκη (κιθάρα, φωνή), ο εγγονός του, Βασίλης Σκουλάς ο νεότερος (μαντολίνο, φωνή), καθώς και ο Σπύρος Σκουραδάκης στο λαούτο.

Στο κλείσιμο της βραδιάς, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης ευχαρίστησε θερμά τον Βασίλη Σκουλά για τη σπουδαία προσφορά του στον πολιτισμό και την κρητική και ελληνική μουσική παράδοση, προσφέροντάς του ως αναμνηστικό ένα λεύκωμα του Δήμου Αγίου Νικολάου. «Η παρουσία, η μουσική, η λύρα και η φωνή του δεν διαφυλάσσουν μόνο την παράδοσή μας, αλλά μεταφέρουν το ήθος και την ψυχή της Κρήτης σε όλη την οικουμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαιρετισμούς στο περιθώριο της εκδήλωσης απηύθυναν η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, η δημοτική σύμβουλος κ. Δέσπω Καρνιαδάκη, ο φίλος και συγγενής του καλλιτέχνη κ. Γιάννης Μπρίμης και η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Χορωδίας Αγίου Νικολάου κ. Πόπη Μαλλιαρόζη.