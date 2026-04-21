Δήμος Χανίων:Υποβολή εργασιών για τον ετήσιο τόμο του περιοδικού «Εν Χανίοις»2026

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει πως η διαδικασία υποβολής εργασιών για τον ετήσιο τόμο του περιοδικού «Εν Χανίοις» του 2026 έχει ξεκινήσει. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο τόμος θα είναι αφιερωμένος σε όψεις της ζωής και της δράσης του.

Οι εργασίες, που θα περιληφθούν στο «Εν Χανίοις», θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο και να αναφέρονται στον Ελευθέριο Βενιζέλο (1864-1936) υπό το πρίσμα της Ιστορίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Τεχνών και της Λαογραφίας. Απαραίτητο, τέλος, είναι οι εργασίες να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένες σύμφωνα με τον βιβλιογραφικό οδηγό, που επισυνάπτεται.

Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο. Η έκταση του κειμένου πρέπει να είναι από 6 έως 8 χιλιάδες λέξεις. Εργασίες, που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο λέξεων, δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στον τόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_chaniois@chania.gr το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2026, σημειώνοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι εφικτή η παράταση χρόνου για την υποβολή των κειμένων και εργασίες, που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπ’ όψιν Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Η υποβολή εργασίας συνεπάγεται και την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες είναι τελεσίδικες. Εργασίες, δημοσιευόμενες ή μη, δεν επιστρέφονται. Οι συγγραφείς των οποίων τα κείμενα θα περιληφθούν στην έκδοση, δικαιούνται 5 αντίτυπα του τόμου και 20 ανάτυπα της εργασίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.chania.gr/uncategorized/ypovoli-ergasion-gia-ton-etisio-tomo-tou-periodikou-en-chaniois2026/