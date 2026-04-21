Στο επίκεντρο η «Ενιαία Διαχείριση Υδάτων στην Κρήτη» – Καθοριστικός ο «ρόλος» του Ο.Α.Κ. στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό

Σημαντική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη και εκπροσώπων του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων της Ανατολικής Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας του νησιού, καθώς οι προκλήσεις που συνδέονται με τη λειψυδρία αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια. Παρά τις πρόσφατες ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που προσέφεραν προσωρινή ανακούφιση, τονίστηκε ότι απαιτείται συστηματικός σχεδιασμός και ταχεία υλοποίηση έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να αναλαμβάνει κεντρικό και συντονιστικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκαν βασικές προτεραιότητες, όπως η ενίσχυση της υδροδότησης του Ηρακλείου, η αναβάθμιση και θωράκιση υφιστάμενων υποδομών – συμπεριλαμβανομένου του φράγματος Αποσελέμη – καθώς και η προώθηση έργων άρδευσης για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης ή αποκατάστασης ημιτελών έργων που παραμένουν ανενεργά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, με έμφαση σε στρατηγικές επιλογές – όπως για παράδειγμα ο Αλμυρός Ποταμός – που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του νησιού απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Καθοριστικής σημασίας κρίθηκε η στενή συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αναγκαίος συντονισμός και η αποτελεσματική υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:

«Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στον τομέα της ενιαίας διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η ευθύνη που αναλαμβάνουμε είναι ιδιαίτερα αυξημένη και απαιτεί συνέπεια, τεχνική επάρκεια και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Είναι εξίσου σημαντικό ότι η εμπιστοσύνη αυτή αντανακλάται και από το σύνολο των τοπικών και θεσμικών φορέων της Κρήτης, γεγονός που δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ουσιαστική και ευρεία συνεργασία. Μέσα από συντονισμένες ενέργειες και κοινό σχεδιασμό, μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε αυτή τη σύνθετη πρόκληση και να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης υδάτων για το νησί».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης.