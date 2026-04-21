Κρήτη: Σκύλος επιτέθηκε σε 12χρονο στη Μεσαρά

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου σε ανήλικο μαθητή Γυμνασίου σημειώθηκε στη Μεσαρά, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Το παιδί δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από αδέσποτο σκύλο την ώρα που περπατούσε στον δρόμο.

Όπως αναφέρει το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά και μεταδίδει το patris.gr, ο μαθητής κινούνταν πεζός όταν ένα μεγαλόσωμο ζώο, πιθανότατα λυκόσκυλο ή Μαλινουά, του επιτέθηκε ξαφνικά και χωρίς πρόκληση.

Το σκυλί τον έριξε στο έδαφος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρχισε να τον δαγκώνει, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκε και ένα διαμπερές τραύμα στο μπούτι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς και στους γονείς των μαθητών, που εκφράζουν φόβους για νέα παρόμοια συμβάντα. Παραμένει άγνωστο αν ο σκύλος είναι πράγματι αδέσποτος ή αν ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών.