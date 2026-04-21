ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σκύλος επιτέθηκε σε 12χρονο στη Μεσαρά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου σε ανήλικο μαθητή Γυμνασίου σημειώθηκε στη Μεσαρά, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Το παιδί δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από αδέσποτο σκύλο την ώρα που περπατούσε στον δρόμο.

Όπως αναφέρει το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά και μεταδίδει το patris.gr, ο μαθητής κινούνταν πεζός όταν ένα μεγαλόσωμο ζώο, πιθανότατα λυκόσκυλο ή Μαλινουά, του επιτέθηκε ξαφνικά και χωρίς πρόκληση.

Το σκυλί τον έριξε στο έδαφος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρχισε να τον δαγκώνει, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκε και ένα διαμπερές τραύμα στο μπούτι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς και στους γονείς των μαθητών, που εκφράζουν φόβους για νέα παρόμοια συμβάντα. Παραμένει άγνωστο αν ο σκύλος είναι πράγματι αδέσποτος ή αν ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Μεγάλη προσέλευση στην εθελοντική αιμοδοσία...

0
Συγκεντρώθηκαν 31 φιάλες αίματος Με εξαιρετική επιτυχία και πολύ μεγάλη...

Καταδίκη από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου και...

0
Άμεση ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Μεγάλη προσέλευση στην εθελοντική αιμοδοσία...

0
Συγκεντρώθηκαν 31 φιάλες αίματος Με εξαιρετική επιτυχία και πολύ μεγάλη...

Καταδίκη από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου και...

0
Άμεση ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για...
politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Μεγάλη προσέλευση στην εθελοντική αιμοδοσία στο Αρκαλοχώρι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγκεντρώθηκαν 31 φιάλες αίματος Με εξαιρετική επιτυχία και πολύ μεγάλη...

Καταδίκη από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου και άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της προτομής του Νίκου Ξυλούρη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άμεση ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για...

Ηράκλειο:Παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Βεριώνη ΄΄Θάνατοι στη Χούντα΄΄ στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών...

Στ. Αρναουτάκης: «Δημιουργούμε ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας για κάθε παιδί στην Κρήτη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύμπραξη Περιφέρειας, «Χαμόγελου του Παιδιού» και Πανεπιστημίου Κρήτης Το πλαίσιο...

