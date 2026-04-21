Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στη Διημερίδα για τα Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Αθήνα ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης
Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναιγώτης Σημανδηράκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διημερίδα «Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται».

Στο πλαίσιο της Διημερίδας, ο Δήμαρχος συμμετέχει, ως Πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον 1ο Θεματικό Κύκλο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», με τίτλο «Στερεά Απόβλητα: Ενεργοποίηση υποδομών στερεών αποβλήτων – Προβλήματα και προκλήσεις», όπου αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα.

Η διημερίδα διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και επικεντρώνεται στην πρόοδο υλοποίησης σημαντικών προγραμμάτων και στην ανάδειξη του αντικτύπου παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύουν την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, στηρίζουν τις επιχειρήσεις και ενδυναμώνουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Κατά την απουσία του Δημάρχου Χανίων, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει, όπως ορίζεται, ο Αντιδήμαρχος Τάσος Αλόγλου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Σκύλος επιτέθηκε σε 12χρονο στη Μεσαρά
Επόμενο άρθρο
Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηπειρωτών Π.Ε. Ρεθύμνης «Το Γιοφύρι» στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST