Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηπειρωτών Π.Ε. Ρεθύμνης «Το Γιοφύρι» στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Π.Ε. Ρεθύμνης «Το Γιοφύρι» στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο και τους στόχους του Συλλόγου, καθώς και τις προγραμματισμένες δράσεις για την ανάδειξη και διατήρηση της ηπειρώτικης πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Η κα Λιονή συνεχάρη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή του και εξέφρασε την εκτίμησή της για τη διαχρονική συμβολή του Συλλόγου στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης των παραδόσεων και της ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας.

Ιδιαίτερα, η Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίξει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου, ενισχύοντας κάθε προσπάθεια που προάγει τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή.

Από την πλευρά του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά την κα Λιονή για τη θερμή υποδοχή και τη διάθεση συνεργασίας, επισημαίνοντας την πρόθεσή του για στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

