Κρήτη : Τέλη Οκτωβρίου και οι θερμοκρασίες θυμίζουν καλοκαίρι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Άγγιξε τους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Κρήτη τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις τιμές που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υψηλές θερμοκρασίες καταγράφησαν τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο, με την “πρωτιά” να έχει η Σούδα, στην οποία η θερμοκρασία έφτασε τους 33.8 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ήταν υψηλή, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Την Κυριακή, μάλιστα, η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά σημειώθηκε στα Νεροκούρου, στα Χανιά, όπου το θερμόμετρο έδειξε τους 28.8 βαθμούς.

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας στην Κρήτη για τη Δευτέρα αλλά και οι υψηλότερες τιμές πανελλαδικώς, την Κυριακή, δίνονται στους παρακάτω πίνακες, όπως τις κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr:

Σε άριστο κλίμα η συνάντηση του...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
