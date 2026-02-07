Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Με μια λιτή αλλά συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας αποχαιρέτησε τη μητέρα της, που έχασε τη ζωή της στο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Η φωτογραφία της 59χρονης συνοδεύτηκε μόνο από τις λέξεις «Μαμά μου», αποτυπώνοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων που βύθισε στο πένθος τα Χανιά.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι το Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον Ταυρωνίτη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα με κατεύθυνση προς την Κίσσαμο και στο οποίο επέβαινε ένα ακόμη άτομο, εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε δύο διερχόμενα αυτοκίνητα που κατευθυνόταν προς τα Χανιά.