Κρήτη:Υπογραφή της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από τον Περιφερειάρχη Κρήτης-Εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο

«Η υπογραφή της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, συνιστά τον δεύτερο σημαντικό σταθμό μετά το 2011, τη χρονιά που ως Περιφέρεια Κρήτης υιοθετήσαμε τις πολιτικές και ξεκινήσαμε την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την Ισότητα, εντασσόμενοι στις Περιφέρειες που υιοθέτησαν τον ευρωπαϊκό χάρτη ισότητας».

Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαιρετίζοντας πριν λίγο στην εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Η εκδήλωση, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, οργανώνεται από την Περιφέρειας Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Π.ΕΠ.ΙΣ.) Κρήτης.

Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης από το 2011 μέχρι σήμερα με την συνεχώς αναβαθμισμένη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και την ίδρυση το 2021, του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, σχεδιάστηκε και έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων στην οικογένεια, την εργασία και την εκπαίδευση, οι οποίες υπονομεύουν την ίδια τη συμπεριληπτική δύναμη της δημοκρατίας μας.

«Η διαδρομή μέχρι σήμερα έχει αποδώσει. Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας και η Περιφερειακή Επιτροπή συνεχίζουν να υλοποιούν σημαντικές παρεμβάσεις, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, την εξάλειψη των στερεοτύπων, την παιδική προστασία, την ψηφιακή ασφάλεια, την προαγωγή ανθρωπίνων των δικαιωμάτων και συμπερίληψης καθώς και τη σταδιακή ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και στους προϋπολογισμούς.

Τα αποτελέσματα είναι και ενθαρρυντικά και πολλαπλασιαστικά. Γιατί όταν σε μια δράση για την Ισότητα ανταποκρίνονται πάνω από χίλια άτομα, όταν σε ένα Φεστιβάλ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμμετέχουν 22 σχολεία, 150 εκπαιδευτικοί και 2.000 μαθήτριες και μαθητές και βεβαίως όταν η Περιφέρεια καταλαμβάνει την πρωτιά για τις δράσεις στον τομέα της Ισότητας σε όλη την Ελλάδα τότε η περιφερειακή μας συμμαχία για τα δικαιώματα των γυναικών ενισχύεται καθημερινά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης που συνεχάρη την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας Γωγώ Μηλάκη και τις συνεργάτιδες της, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2026-2028.

«Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που ευθυγραμμίζεται με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο και βασίζεται στην εμπειρία των προηγούμενων Σχεδίων Δράσης. Στον πυρήνα των στόχων και των οραμάτων του παραμένει η πίστη μας ότι η Κρήτη μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί μια Περιφέρεια πρότυπο στην προώθηση της έμφυλης ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόληψης της βίας και της κοινωνικής συνοχής».

Ο κ. Αρναουτάκης ευχαριστώντας παράλληλα τις ομιλήτριες και τους ομιλητές, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τους εκπαιδευτικούς και βεβαίως τις μαθήτριες και τους μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση αλλά και όλους όσοι υποστηρίζουν την υλοποίηση του σχεδιασμού επεσήμανε, ότι, «όλοι και όλες μαζί, όχι μόνο με αφορμή την 8η Μαρτίου την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αλλά 365 μέρες το χρόνο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα δικαιώματα των γυναικών και την έμφυλη ισότητα στην πράξη».

Στην εκδήλωση που είναι σε εξέλιξη, παρόντες είναι ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Βαγγέλης Ζάχαρης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Συριγωνάκης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, Στέλιος Βοργιάς, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικών-Ερευνητικών Ιδρυμάτων, φορέων, παραγωγικών τάξεων και πολίτες.