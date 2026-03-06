Ρέθυμνο: «More than a Run» – Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), διοργανώνεται στο Ρέθυμνο μια δράση με κοινωνικό μήνυμα και έντονο συμβολισμό. Το Theorist και το Benefit Training Studio καλούν το κοινό να συμμετάσχει στον συμβολικό αγώνα δρόμου «Σαββατιάτικο #Run. Τρέχουμε μαζί. Στηρίζουμε μαζί. Υπενθυμίζουμε ότι καμία δεν περπατά μόνη», στέλνοντας το μήνυμα ότι η αλληλεγγύη και η υποστήριξη προς τις γυναίκες είναι υπόθεση όλων.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 16:30, με σημείο εκκίνησης τον χώρο του Theorist, ενώ οι συμμετέχοντες θα καλύψουν μια διαδρομή περίπου 4 χιλιομέτρων, σε χαλαρό ρυθμό.

Το μήνυμα της διοργάνωσης είναι:

«Τρέχουμε μαζί. Στηρίζουμε μαζί. Υπενθυμίζουμε ότι καμία δεν περπατά μόνη».

Η δράση πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Theorist και Benefit Training Studio, ενώ υποστηρίζεται από το Crumb Healthy Living.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλουν σε μια πρωτοβουλία που συνδυάζει άθληση, κοινωνική ευαισθητοποίηση και στήριξη των γυναικών, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ισότητα και ο σεβασμός αποτελούν θεμέλια μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Στήριξη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ρεθύμνου

Η δράση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στο σημείο εκκίνησης θα υπάρχει κουμπαράς ενίσχυσης για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ρεθύμνης. Το κέντρο παρέχει σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν ζητήματα βίας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, προσφέροντας ψυχολογική, κοινωνική και νομική βοήθεια.

«Δεν είναι απλώς ένα run»

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς μια αθλητική δραστηριότητα, αλλά μια συμβολική πράξη κοινωνικής ευαισθητοποίησης:

«More than a RUN: Μία ημέρα πριν την ημέρα της γυναίκας, συναντιόμαστε για κάτι περισσότερο από 4km.

Τρέχουμε μαζί. Στηρίζουμε μαζί. Υπενθυμίζουμε ότι καμία δεν περπατά μόνη.

• Starting point: Theorist

• Σάββατο 7/3 – 16:30

• Στο σημείο εκκίνησης θα υπάρχει κουμπαράς στήριξης για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρεθύμνης

Organised by: Theorist και Benefit training studio

Powered by: Crumb healthy living».

Το πρόγραμμα της δράσης

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

16:30 – 16:45: Συνάντηση συμμετεχόντων, εγγραφή και υποδοχή

16:45 – 16:50: Σύντομη προθέρμανση για ενεργοποίηση σώματος και συγκέντρωση

16:50 – 17:50: Συμβολικός αγώνας δρόμου 4 km (easy pace) με μήνυμα ενδυνάμωσης και αλληλεγγύης

17:50: Αποθεραπεία και κοινωνική συνάντηση των συμμετεχόντων, με υγιεινά σνακ που προσφέρει το Crumb Healthy Living.

Μέσα από τη συλλογική συμμετοχή, η πρωτοβουλία επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.