Ξεκίνησε το 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί του Σαββάτου οι σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις εκπροσώπων από τον αγροδιατροφικό τομέα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στο πλαίσιο του 14ου Παγκρήτιου Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market

Στην κορυφαία για την Κρήτη επιχειρηματική διοργάνωση μετέχουν φέτος 223 παραγωγοί και μεταποιητές αγροτικών προϊόντων, 24 εταιρείες του βιοτεχνικού τομέα, 76 όμιλοι ξενοδοχείων που εκπροσωπούν 255 ξενοδοχεία καθώς και 12 Super Markets και Δίκτυα Διανομής.

Έως τις 14.00 το μεσημέρι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με παλιούς και εν δυνάμει συνεργάτες σε προκαθορισμένα ραντεβού και να συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης ή έναρξης της συνεργασίας τους, αντίστοιχα.

«Οι συναντήσεις αυτές έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμες για την ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών δίνοντας την ευκαιρία αξιοποίησης της τοπικής αγροτικής παραγωγής και γνωριμίας των επισκεπτών του νησιού με τα προϊόντα της κρητικής κουζίνας, αντίστοιχα» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης επισημαίνοντας ότι ο θεσμός αυτός βρίσκει πλέον μιμητές και στην υπόλοιπη χώρα, ακριβώς επειδή καλύπτει την πάγια ανάγκη για συνεργασία του πρωτογενούς με τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Το Παγκρήτιο Φόρουμ περιλαμβάνει συναντήσεις για τη διάθεση φρέσκων και μεταποιημένων κρητικών αγροτικών προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και στην τοπική αγορά, μέσω των δικτύων διανομής – super market, καθώς και συναντήσεις με βιοτέχνες, μεταποιητές και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τον τουρισμό (πχ είδη συσκευασίας, καθαριστικά, εξοπλισμός κλπ), ώστε να δοθεί η ευκαιρία επέκτασης της συνεργασίας και με άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας, πλην του αγροδιατροφικού.

Το 14ο Παγκρήτιο Forum διοργανώνουν και φέτος τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, με τη στήριξη και υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρωτοποριακή αυτή δράση έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία κατά τα 13 προηγούμενα χρόνια, καθώς έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς ξενοδόχους να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα απ’ ευθείας από τους παραγωγούς, χτίζοντας μια οικονομική συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για τις δύο πλευρές.

Το Παγκρήτιο Forum περιλαμβάνει ολιγόλεπτες συναντήσεις εκπροσώπων των ξενοδοχείων και των δικτύων διανομής με αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, επαγγελματίες και βιοτέχνες, αλλά και προβολή προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.