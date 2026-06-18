Κρήτη:Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Κλιματικής Αλλαγής ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία Με στόχο την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ενισχύει τη δημόσια παρουσία του μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία και παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες, δράσεις και επιστημονικά δεδομένα.

Η ενημέρωση των πολιτών και η διατήρηση της κοινωνικής εγρήγορσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων μέσα από τη συνεργασία και τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Στον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή συμμετέχουν, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),

το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα».

Η λειτουργία του Μηχανισμού παρακολουθείται μέσω του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο εφαρμογής και παρακολούθησης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης.

Μέσα από τη συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων για την πρόοδο των δράσεων, παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής τους όπου απαιτείται, ενώ μέσα από τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες και το έργο που αναπτύσσεται για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες:

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