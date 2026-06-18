ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Τείχη, 13χρονη απετράπη την τελευταία στιγμή!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με διαφορά… 5λεπτου τα δύο περιστατικά!

Απίστευτο κι όμως συνέβη… Με διαφορά περίπου πέντε λεπτών, ένας 19χρονος και μια 13χρονη (ευτυχώς απετράπη την τελευταία στιγμή!) επιχείρησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους στο Ηράκλειο χθες το βράδυ, με τα δύο περιστατικά να προκαλούν βαθύτατο προβληματισμό…

Στην πρώτη περίπτωση, όπως έγραψε το Cretalive, ο 19χρονος έκανε “βουτιά” στο κενό από τα Ενετικά Τείχη και νοσηλεύεται με σοβαρότατα τραύματα στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, ενώ μετά από λίγα λεπτά, ένα 13χρονο κορίτσι απετράπη την τελευταία στιγμή από τον πατέρα της, την ώρα που προσπαθούσε να ανέβει στην Πύλη Ιησού!

Στην περίπτωση του 19χρονου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπήρξε άνθρωπος που τον είδε να ανεβαίνει στα Τείχη και να “βουτά” στο κενό, με την περίπτωση να αντιμετωπίζεται από την αστυνομία ως απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα, ο νεαρός φέρεται να είχε εκφράσει την επιθυμία να πέσει από τα Τείχη, ενώ έχει αποπειραθεί και κατα το παρελθόν να δώσει τέλος στη ζωή του…

Όπως έγραψε το Cretalive ο νεαρός πολυτραυματίας φέρει κατάγματα στον θώρακα, ρήξη σπλήνας και ήπατος, αλλά είναι αιμοδυναμικά σταθερός και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζελείου. Τον άτυχο 19χρονο εντόπισε μία 52χρονη γυναίκα να κείτεται πεσμένος κάτω από τα Τείχη και αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές.

Στην περίπτωση της 13χρονης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ώρα που έκανε κίνηση να πέσει από την Πύλη Ιησού, ο πατέρας της επενέβη κι ευτυχώς την απέτρεψε… Μετά το περιστατικό, κινήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξέταση του ανήλικου κοριτσιού από ειδικούς.https://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κάνναβη σε μορφή...

0
Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο...

Κρήτη:Ορκωμοσία στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού...

0
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κάνναβη σε μορφή...

0
Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο...

Κρήτη:Ορκωμοσία στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού...

0
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου και την Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμβέλλου
Επόμενο άρθρο
Κρήτη:Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Κλιματικής Αλλαγής ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία Με στόχο την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, ναρκωτικά δισκία, οποιοειδή χάπια και ζυγαριά ακριβείας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο...

Κρήτη:Ορκωμοσία στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και βραβείο αριστείας από την Grant Thornton

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ...

Ομόφωνο Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τα Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα των Πολιτών, το Κτηματολόγιο και τους Δασικούς Χάρτες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, κατά τη δια ζώσης συνεδρίασή...

Κρήτη:Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Κλιματικής Αλλαγής ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία Με στόχο την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή...