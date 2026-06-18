Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Τείχη, 13χρονη απετράπη την τελευταία στιγμή!

Με διαφορά… 5λεπτου τα δύο περιστατικά!

Απίστευτο κι όμως συνέβη… Με διαφορά περίπου πέντε λεπτών, ένας 19χρονος και μια 13χρονη (ευτυχώς απετράπη την τελευταία στιγμή!) επιχείρησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους στο Ηράκλειο χθες το βράδυ, με τα δύο περιστατικά να προκαλούν βαθύτατο προβληματισμό…

Στην πρώτη περίπτωση, όπως έγραψε το Cretalive, ο 19χρονος έκανε “βουτιά” στο κενό από τα Ενετικά Τείχη και νοσηλεύεται με σοβαρότατα τραύματα στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, ενώ μετά από λίγα λεπτά, ένα 13χρονο κορίτσι απετράπη την τελευταία στιγμή από τον πατέρα της, την ώρα που προσπαθούσε να ανέβει στην Πύλη Ιησού!

Στην περίπτωση του 19χρονου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπήρξε άνθρωπος που τον είδε να ανεβαίνει στα Τείχη και να “βουτά” στο κενό, με την περίπτωση να αντιμετωπίζεται από την αστυνομία ως απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα, ο νεαρός φέρεται να είχε εκφράσει την επιθυμία να πέσει από τα Τείχη, ενώ έχει αποπειραθεί και κατα το παρελθόν να δώσει τέλος στη ζωή του…

Όπως έγραψε το Cretalive ο νεαρός πολυτραυματίας φέρει κατάγματα στον θώρακα, ρήξη σπλήνας και ήπατος, αλλά είναι αιμοδυναμικά σταθερός και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζελείου. Τον άτυχο 19χρονο εντόπισε μία 52χρονη γυναίκα να κείτεται πεσμένος κάτω από τα Τείχη και αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές.

Στην περίπτωση της 13χρονης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ώρα που έκανε κίνηση να πέσει από την Πύλη Ιησού, ο πατέρας της επενέβη κι ευτυχώς την απέτρεψε… Μετά το περιστατικό, κινήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξέταση του ανήλικου κοριτσιού από ειδικούς.https://www.cretalive.gr/