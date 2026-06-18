ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου και την Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμβέλλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου και της Ένωσης Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμβέλλου.

Σε αυτή συμμετείχαν, η Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου, Κατερίνα Σπυροπούλου, η Αντιπρόεδρος, Σοφία Χουρδάκη, ο Ταμίας, Αλκίνοος Μπαρδής, η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμβέλλου, Μαριάννα Διαμαντοπούλου, η Αντιπρόεδρος, Μαρία Σπαθαράκη, καθώς και η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αγίου Νικολάου, Χαρά Φλουράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι κτιριακές ανάγκες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και καθημερινότητας των μαθητών. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα πλαίσια συνεργασίας των ενώσεων με την Περιφερειακή Ενότητα, για την προώθηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι των δύο ενώσεων εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, για τη χρηματοδότηση του στεγάστρου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου, ένα έργο που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφάλειας και της καθημερινότητας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου επανέλαβε τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίζει έμπρακτα τις εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής και να βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, με στόχο τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

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