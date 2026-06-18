Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης Summer Camp 2026 για παιδιά Δημοτικού – Στήριξη των εργαζόμενων γονέων και δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών του δράσεων και με γνώμονα τη στήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα των εργαζόμενων γονέων, προχωρά στη διοργάνωση προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Summer Camp 2026) για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, καθώς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου πολλοί γονείς εργάζονται εντατικά και αναζητούν ασφαλείς και δημιουργικές επιλογές απασχόλησης για τα παιδιά τους.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα δημιουργικής έκφρασης, άθλησης και βιωματικής μάθησης, μέσα σε ένα ασφαλές και παιδαγωγικά υποστηριζόμενο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, αξιοποιώντας τις αίθουσες διδασκαλίας, τον αύλειο χώρο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου.

Χρόνος Υλοποίησης

Το Summer Camp θα υλοποιηθεί από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026 σε δύο περιόδους:

Περίοδος Διάρκεια Δυναμικότητα

Α’ Περίοδος 01/07/2026 – 31/07/2026 έως 125 παιδιά

Β’ Περίοδος 01/08/2026 – 31/08/2026 έως 125 παιδιά

Κάθε παιδί δικαιούται συμμετοχή σε μία (1) περίοδο.

Ωράριο και Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 16:00, με δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης στις 13:00.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: Αθλητικές δραστηριότητες, Χορό, Μουσικοκινητική αγωγή, Θεατρικό παιχνίδι, Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται από πτυχιούχους παιδαγωγούς με εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους, υπό την εποπτεία του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ο Δήμος Αγίου Νικολάου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φυσικής Αγωγής ή Καθηγητών Μουσικής ή Μουσικών ή Καλών Τεχνών ή Θεατρικών Σπουδών.

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ηλικιακές ομάδες έως 25 παιδιών ανά τμήμα, με υπεύθυνους έμπειρους παιδαγωγούς. Οι αθλητικές δράσεις θα διεξάγονται κατά τις πρωινές ώρες, ενώ σε περίπτωση καύσωνα το πρόγραμμα θα προσαρμόζεται κατάλληλα για την προστασία της υγείας των παιδιών.

Οι γονείς ή κηδεμόνες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί και θα υπογράφουν σχετική κατάσταση κατά την προσέλευση και αποχώρηση.

Αντίτιμο Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανά παιδί και ανά περίοδο ορίζεται ως εξής:

– 80 ευρώ ανά παιδί και ανά περίοδο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

– 40 ευρώ ανά παιδί και ανά περίοδο για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών (έτη γέννησης 2021 έως 2014), των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι και δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Αγίου Νικολάου. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, θα ακολουθήσουν αιτήσεις μη εργαζόμενων γονέων με ενεργή κάρτα ανεργίας.

Οι γονείς μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον και για τις δύο περιόδους, ωστόσο κάθε παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο περίοδο. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και στη δεύτερη επιλογή.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας του Δήμου Αγίου Νικολάου, οδός Καπετάν Κοζύρη 18, Τ.Κ. 72100 (Κτίριο Μιραμπέλλο, 2ος όροφος), υπόψη της κ. Μαρίας Αλεξανδράκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 86100.

Έναρξη αιτήσεων: 19 Ιουνίου 2026

Λήξη αιτήσεων: 26 Ιουνίου 2026

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με προσωπικό μήνυμα αποδοχής προς τους γονείς, μετά το οποίο θα μπορούν να καταβάλουν τη συνδρομή συμμετοχής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

– Βεβαίωση εργασίας και για τους δύο γονείς.

– Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου ή καρδιολόγου για τη δυνατότητα άθλησης του παιδιού.

– Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη κατοικίας ή δημοτικότητας.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.

Για την οριστική κράτηση της θέσης απαιτείται η υποβολή όλων των δικαιολογητικών. Λόγω του χαμηλού κόστους συμμετοχής, η συνδρομή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απουσίας του παιδιού κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Μοριοδότηση

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης κοινωνικών, οικογενειακών, εργασιακών και οικονομικών κριτηρίων.

Κοινωνικά κριτήρια

Παιδί ορφανό από έναν ή δύο γονείς: 100 μόρια

Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας: 100 μόρια

Παιδί γονέων σε διάσταση ή διαζευγμένων: 100 μόρια

Παιδί πολύτεκνης οικογένειας: 100 μόρια

Παιδί οικογένειας με μέλος ΑμεΑ (65% και άνω) ή με χρόνιο νόσημα: 100 μόρια

Παιδί με γονέα στρατευμένο ή φοιτητή/σπουδαστή: 40 μόρια

Οικογενειακή κατάσταση

Ένα παιδί: 10 μόρια

Δύο παιδιά: 20 μόρια

Τρία παιδιά: 30 μόρια

Εργασιακή κατάσταση

Γονείς εργαζόμενοι όλο το χρόνο με πλήρη απασχόληση: 60 μόρια ανά γονέα

Γονείς εργαζόμενοι εποχιακά: 60 μόρια ανά γονέα

Γονείς εργαζόμενοι όλο το χρόνο με μερική απασχόληση: 15 μόρια ανά γονέα

Ελεύθεροι επαγγελματίες: 10 μόρια ανά γονέα

Άνεργοι γονείς: 0 μόρια

Οικογενειακό εισόδημα

0 – 5.000 € : 80 μόρια

5.001 – 10.000 € : 70 μόρια

10.001 – 15.000 € : 60 μόρια

15.001 – 20.000 € : 50 μόρια

20.001 – 25.000 € : 40 μόρια

25.001 – 30.000 € : 30 μόρια

30.001 – 35.000 € : 20 μόρια

35.001 € και άνω : 0 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότησή τους θα συσταθεί, με απόφαση Δημάρχου, τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει τα δικαιολογητικά και θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα κατάταξης.

Η υπεύθυνη της δράσης,

αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Γάλλου Μαρία – Ναυσικά