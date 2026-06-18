ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ο Δήμος Πλατανιά και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν με τον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Χανίων το Τουρνουά Bridge (Μπριτζ) “Ιορδάνης Ακασιάδης” στις Βουκολιές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Πλατανιά και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν με τον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Χανίων το Τουρνουά Bridge (Μπριτζ) “Ιορδάνης Ακασιάδης” στις Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά»

Ο Δήμος Πλατανιά και η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Χανίων και τον Όμιλο Πνευματικών Αθλημάτων Αγία Παρασκευή, συνδιοργανώνουν το Τουρνουά Ζευγών Bridge (Μπριτζ) «Ιορδάνης Ακασιάδης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 19 έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στην πλατεία των Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στη μνήμη του Ιορδάνη Ακασιάδη και εντάσσεται στις δράσεις ανάπτυξης και προβολής του αθλήματος του Bridge (Μπριτζ) στην Κρήτη, προσφέροντας παράλληλα στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική κρητική φιλοξενία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των Βουκολιών.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα διεξαχθούν αγώνες Ζευγών Open, 1-9 και 1-6, 3ης Βαθμίδας, συγκεντρώνοντας αθλητές και φίλους του Bridge ( Μπριτζ) από όλη την Ελλάδα σε μια ξεχωριστή αγωνιστική και κοινωνική συνάντηση.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να συνδυάσει τον πνευματικό αθλητισμό με την προβολή του τόπου, αναδεικνύοντας και τις Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά, ως έναν ελκυστικό προορισμό αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αθλητές και φίλοι του Bridge (Μπριτζ) από όλη την Ελλάδα καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτό το ξεχωριστό τριήμερο, γεμάτο αγωνιστική δράση, φιλοξενία και Bridge (Μπριτζ) υψηλού επιπέδου.

Σας περιμένουμε στις Βουκολιές, από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2026, για ένα τριήμερο γεμάτο αγωνιστική δράση, φιλοξενία και Bridge (Μπριτζ) υψηλού επιπέδου!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με την Ένωση...

0
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει το πρόγραμμα...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των αθλητικών, πολιτιστικών...

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με την Ένωση...

0
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει το πρόγραμμα...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των αθλητικών, πολιτιστικών...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την απώλεια του Καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου
Επόμενο άρθρο
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης Summer Camp 2026 για παιδιά Δημοτικού – Στήριξη των εργαζόμενων γονέων και δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου και την Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμβέλλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη...

Ανέγερση Νέου Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος στον Δήμο Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την υλοποίηση του έργου...

Βαγγέλης Μαρινάκης: 16 χρόνια δόξας στην ηγεσία του Ολυμπιακού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ανέλαβε το «τιμόνι» του Θρύλου...

Εορτολόγιο 18 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...