Ο Δήμος Πλατανιά και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν με τον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Χανίων το Τουρνουά Bridge (Μπριτζ) “Ιορδάνης Ακασιάδης” στις Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά»

Ο Δήμος Πλατανιά και η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Χανίων και τον Όμιλο Πνευματικών Αθλημάτων Αγία Παρασκευή, συνδιοργανώνουν το Τουρνουά Ζευγών Bridge (Μπριτζ) «Ιορδάνης Ακασιάδης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 19 έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στην πλατεία των Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στη μνήμη του Ιορδάνη Ακασιάδη και εντάσσεται στις δράσεις ανάπτυξης και προβολής του αθλήματος του Bridge (Μπριτζ) στην Κρήτη, προσφέροντας παράλληλα στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική κρητική φιλοξενία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των Βουκολιών.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα διεξαχθούν αγώνες Ζευγών Open, 1-9 και 1-6, 3ης Βαθμίδας, συγκεντρώνοντας αθλητές και φίλους του Bridge ( Μπριτζ) από όλη την Ελλάδα σε μια ξεχωριστή αγωνιστική και κοινωνική συνάντηση.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να συνδυάσει τον πνευματικό αθλητισμό με την προβολή του τόπου, αναδεικνύοντας και τις Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά, ως έναν ελκυστικό προορισμό αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αθλητές και φίλοι του Bridge (Μπριτζ) από όλη την Ελλάδα καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτό το ξεχωριστό τριήμερο, γεμάτο αγωνιστική δράση, φιλοξενία και Bridge (Μπριτζ) υψηλού επιπέδου.

Σας περιμένουμε στις Βουκολιές, από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2026, για ένα τριήμερο γεμάτο αγωνιστική δράση, φιλοξενία και Bridge (Μπριτζ) υψηλού επιπέδου!