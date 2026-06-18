ΚΡΗΤΗ

Δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την απώλεια του Καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση με αφορμή την απώλεια του Καθηγητή Χατζηπαύλου:
«Η απώλεια του Καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ιατρική κοινότητα και στην Κρήτη. Υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της Ορθοπεδικής, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στους ασθενείς και γαλουχώντας νέους επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το σπουδαίο έργο του θα μείνει ανεξίτηλο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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