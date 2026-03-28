Κρουαζιέρα: «Χρυσή» χρονιά το 2025 με πάνω από 8,4 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά λιμάνια

Ισχυρή δυναμική κατέγραψε ο κλάδος της κρουαζιέρας στην Ελλάδα το 2025, με τα ελληνικά λιμάνια να προσελκύουν αυξημένο αριθμό πλοίων και επιβατών, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της χώρας στον μεσογειακό χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων ανήλθαν σε 6.129 το 2025, έναντι 5.490 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Παράλληλα, η επιβατική κίνηση έφτασε τους 8.415.713 ταξιδιώτες, από 7.927.709 την προηγούμενη χρονιά, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 6,2%.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την ΕΛΙΜΕ, αποτυπώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που δείχνουν τόσο οι διεθνείς εταιρείες κρουαζιέρας όσο και οι επισκέπτες προς τους ελληνικούς προορισμούς. Όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης χάρη στον συνδυασμό πολιτιστικής κληρονομιάς, φυσικής ομορφιάς και ανεπτυγμένων τουριστικών υπηρεσιών.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας διαδραματίζουν βασικά λιμάνια όπως ο Πειραιάς, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο και η Ρόδος, τα οποία λειτουργούν ως κύριοι κόμβοι της διεθνούς κρουαζιέρας. Ωστόσο, αυξημένη δραστηριότητα καταγράφηκε και σε μικρότερους λιμένες, γεγονός που υποδηλώνει ευρύτερη γεωγραφική διασπορά του τουριστικού ρεύματος και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Όπως τονίζει η ΕΛΙΜΕ, η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, με σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διεθνή προβολή της χώρας. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Σε ό,τι αφορά τη νέα τουριστική περίοδο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν διαφοροποιήσεις στις κρατήσεις, με τάση μετακίνησης μέρους της δραστηριότητας προς τα δυτικά λιμάνια, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει τη συνολική κατανομή της κρουαζιέρας στην ελληνική επικράτεια.

