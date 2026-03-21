Κύκλωμα με αλλοδαπούς: στη φυλακή υπάλληλος του ΚΕΠ, ελεύθεροι με όρους συνάδελφοι του και «εικονικοί εργοδότες»

Η διαδικασία της 2ης ημέρας των απολογιών ήταν επίσης πολύωρη.
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Μαραθώνια ήταν και η 2η ημέρα των απολογιών κατηγορουμένων στο κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν στυγνά αλλοδαπούς από το Πακιστάν με τη διαδικασία της μετάκλησης, με επίκεντρο ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο. Το Σάββατο απολογήθηκαν συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι, τρεις υπάλληλοι του ιδιωτικού ΚΕΠ και πέντε ακόμα άτομα που εμφανίζονται στη δικογραφία να είχαν ρόλο εικονικού εργοδότη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μόνο ένας υπάλληλος του ΚΕΠ. Όλοι οι υπόλοιποι, οι άλλοι δύο δηλαδή εργαζόμενοι στο ΚΕΠ και οι πέντε στους οποίους αποδίδεται ρόλος εικονικού εργοδότη, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Τον κύκλο των απολογιών ξεκίνησαν την Παρασκευή οι Πακιστανοί μεσάζοντες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι πέντε, ενώ ο 6ος, ο αποκαλούμενος Σαντάμ, το πιο δυνατό «πιστόλι» της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Κυριακή. Οι μεσάζοντες, σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου, είχαν κομβικό ρόλο καθώς λειτουργούσαν ως σύνδεσμος ανάμεσα στους συμπατριώτες τους που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και στο ιδιωτικό ΚΕΠ του 51χρονου φερόμενου αρχηγού. Εντόπιζαν υποψήφιους εργαζόμενους στο Πακιστάν, συγκέντρωναν τα χρήματα για τη μετάκληση, οργάνωναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα και εισέπρατταν κάθε μήνα τα χρήματα για τις ασφαλιστικές εισφορές που δήθεν κατέβαλαν οι εικονικοί εργοδότες.
Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες από κάμερα ασφαλείας στο γραφείο του φερόμενου αρχηγού, στο ιδιωτικό ΚΕΠ , ο 51χρονος αποκαλύπτει πώς λειτουργεί το σύστημα που διαφημίζει ως «σίγουρο» και ανώτερο από άλλα γραφεία, εξ’ ου και ακριβότερο. Εκεί, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον Σαντάμ και σε άλλους μεσάζοντες της εμπιστοσύνης του. «Με το Σαντάμ έχουμε εδώ 100 άτομα… Με το Σαντάμ είναι ήσυχο το κεφάλι μου» εξηγεί ο φερόμενος αρχηγός, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και την αξιοπιστία του δικού του συστήματος. «Και δουλεύουμε τώρα πέντε χρόνια χωρίς πρόβλημα με το ΣΑΝΤΑΜ. Ούτε αυτός φοβάται ότι θα χάσει, ούτε εγώ ξέρω ότι θα χάσω. Με το ΧΑΣΙΠ το ίδιο. Έχω πέντε παιδιά που δουλεύουμε έτσι. Στους καινούργιους που έρχονται και μου λένε ένα-δύο, η τιμή είναι αυτή και τα μισά λεφτά εδώ. Αλλιώς δεν έχει».
Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, στα χαρτιά όλα έμοιαζαν νόμιμα. Στην πράξη, όμως, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε στηθεί ένας μηχανισμός συστηματικής εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών, με «όχημα» τη διαδικασία της νόμιμης μετάκλησης. Το βιντεοληπτικό υλικό που κατασχέθηκε στους εσωτερικούς χώρους του ιδιωτικού ΚΕΠ, σε ανύποπτο χρόνο, το καλοκαίρι του 2025, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που είχε διαταχθεί για άλλο λόγο, βοήθησε καταλυτικά τις έρευνες. Οι κάμερες κατέγραφαν τόσο εικόνα όσο και ήχο, αποτυπώνοντας συνομιλίες, παραδόσεις χρημάτων, επαφές με μεσάζοντες και παθόντες αλλά και συναντήσεις με πρόσωπα που εμφανίζονται ως «εργοδότες».
Ο κύκλος των απολογιών συνεχίζεται την Κυριακή και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα οπότε και ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου θα δώσουν εξηγήσεις ο 51χρονος φερόμενος αρχηγός και η 44χρονη σύζυγος του, η οποία κατέχει και το 90% του ιδιωτικού ΚΕΠ.
