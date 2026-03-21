Κρήτη: Ισχυρή άνοδος στην κρουαζιέρα – Πλησίασε το 1 εκατομμύριο η επιβατική κίνηση το 2025!

Η εικόνα που διαμορφώνεται για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα το 2025 επιβεβαιώνει την ενίσχυση ενός από τους πιο ζωτικούς κλάδους του θαλάσσιου τουρισμού, με σαφή θετικό αποτύπωμα τόσο στην οικονομία όσο και στη διεθνή παρουσία της χώρας. Τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) καταγράφουν αύξηση 11,7% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και άνοδο 6,2% στην επιβατική κίνηση σε σύγκριση με το 2024, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη προτίμηση της διεθνούς αγοράς. Συνολικά, τα ελληνικά λιμάνια υποδέχθηκαν 6.129 κρουαζιερόπλοια μέσα στο 2025, έναντι 5.490 την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι επιβάτες ανήλθαν σε 8.415.713 από 7.927.709. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με την ΕΛΙΜΕ, στον συνδυασμό πολιτιστικής ταυτότητας, φυσικής ομορφιάς και ποικιλίας θαλάσσιων διαδρομών που προσφέρει η χώρα, στοιχεία που διατηρούν την Ελλάδα ψηλά στις επιλογές διεθνών εταιρειών και ταξιδιωτών. Στο επίπεδο των επιμέρους προορισμών, ο Πειραιάς διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, συγκεντρώνοντας 863 αφίξεις και περίπου 1.850.000 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τις 810 αφίξεις και 1.730.000 επιβάτες του 2024. Ακολουθούν η Μύκονος με 762 προσεγγίσεις και 1.222.748 επιβάτες και η Σαντορίνη με 728 αφίξεις και 1.203.052 επισκέπτες, παρότι και τα δύο νησιά καταγράφουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ισχυρή παραμένει και η παρουσία της Κέρκυρας, με 467 αφίξεις και 894.179 επιβάτες. Αξιοσημείωτη είναι η ενίσχυση και άλλων λιμανιών, όπως της Ρόδου (418 αφίξεις, 547.549 επιβάτες), του Κατακόλου (259 αφίξεις, 471.533 επιβάτες) και του Λαυρίου, που εμφανίζει σημαντική αύξηση φτάνοντας τις 128 αφίξεις από 102 το 2024. Παράλληλα, προορισμοί όπως η Σύρος, η Πάρος και η Νάξος καταγράφουν έντονη ανάπτυξη, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση του τουριστικού ενδιαφέροντος πέρα από τα καθιερωμένα hotspots. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η περίπτωση της Κρήτης, όπου η συνολική δραστηριότητα ενισχύθηκε αισθητά. Το 2025 καταγράφηκαν 556 αφίξεις έναντι 473 το 2024, ενώ οι επιβάτες ανήλθαν σε 984.300 από 845.163. Το Ηράκλειο εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κόμβο, με 281 αφίξεις και 536.543 επιβάτες, παρουσιάζοντας σταθερή άνοδο. Σημαντική επιτάχυνση εμφανίζει και η Σούδα στα Χανιά, όπου οι αφίξεις αυξήθηκαν σε 190 από 131 και οι επιβάτες έφτασαν τους 400.047, έναντι περίπου 279.754 την προηγούμενη χρονιά. Πιο ήπια είναι η εικόνα στον Άγιο Νικόλαο (42 αφίξεις, 44.771 επιβάτες) και στο Ρέθυμνο, που ωστόσο σημειώνει αύξηση με 43 αφίξεις και 2.939 επιβάτες. Η συνολική εικόνα ενισχύει τη σημασία της κρουαζιέρας ως βασικού πυλώνα του ελληνικού τουρισμού, με άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση, την τοπική οικονομία και την προβολή της χώρας διεθνώς. Ταυτόχρονα, η αυξημένη ζήτηση αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και καλύτερο συντονισμό μεταξύ φορέων. Παρά τη θετική πορεία, οι πρώτες εκτιμήσεις για την επόμενη περίοδο δείχνουν μεταβολές στις τάσεις της αγοράς, με ορισμένα δρομολόγια να μετακινούνται προς δυτικά λιμάνια της Μεσογείου. Ωστόσο, η ΕΛΙΜΕ επισημαίνει ότι οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, με την Ελλάδα να διατηρεί σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της θέσης της στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας.