Βία ανηλίκων: Αύξηση των περιστατικών – Ο πυρήνας του προβλήματος

Τι ανακοινώθηκε σε εκδήλωση για την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους. «Η βία μεταξύ των ανηλίκων παίρνει διαστάσεις ανησυχητικές», συμπέρανε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, διαπιστώνοντας ότι «πίσω από ένα παιδί που συνήθως είναι καθ’ έξιν παραβατικό, κρύβεται ένα πρόβλημα ελλείμματος εποπτείας». Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το θέμα της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους, ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε στοιχεία που δείχνουν μεγάλη αύξηση περιστατικών σε ανήλικους, που σχετίζονται με τη χρήση βίας, καπνικών προϊόντων και κατανάλωση αλκοόλ. Ο πυρήνας του προβλήματος Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που παρουσίασε δείχνουν αύξηση κατά 44,74% των περιστατικών μεταξύ των ετών 2024 (1.520 περιστατικά) και 2025 (2.200). «Έχω καταγράψει μια σειρά από περιπτώσεις τραγικές και βλέπω ότι ο πυρήνας του προβλήματος στο φαινόμενο της βίας ανηλίκων είναι η έλλειψη της εποπτείας τους», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης. Εγγραφή σε πλατφόρμα Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 16 Απριλίου θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα καπνού και αλκοόλ, να ενημερώσουν τη σχετική πλατφόρμα μέσω του Gov.gr. Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας Επίσης, για πρώτη φορά εισάγεται ψηφιακό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας. Η ταυτοποίηση ενηλικότητας θα πραγματοποιείται μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου που περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα πρόσβασης των ανηλίκων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα σημεία λιανικής πώλησης, οι πωλητές επιλέγουν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet την ηλικιακή ομάδα για την επαλήθευση της ηλικίας (π.χ. πάνω από 18) και εμφανίζεται ένα QR code. Ο πιθανός αγοραστής σκανάρει το QR code είτε μέσω του Gov.gr Wallet, είτε του Kids Wallet και επιτρέπει την κοινοποίηση του πιστοποιητικού επιβεβαίωσης της ηλικίας. Ακολούθως, στο Gov.gr Wallet του πωλητή εμφανίζεται πράσινη ή κόκκινη σήμανση ανάλογα με το εάν επιτρέπεται ή όχι η πώληση του προϊόντος βάσει της ηλικίας. Επισημαίνεται ότι δεν εμφανίζεται η ακριβής ηλικία των αγοραστών. Είσοδος ανηλίκων σε χώρους διασκέδασης Η είσοδος και παραμονή ανηλίκων σε αμιγή μπαρ και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: να πραγματοποιούνται σε οριοθετημένους χώρους, να διεξάγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος και εφόσον έχουν προηγουμένως δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα events.gov.gr.