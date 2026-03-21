Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026 τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα, με τους δείκτες των ρολογιών να μετακινούνται μία ώρα μπροστά στις 03:00, δείχνοντας 04:00.

Κάθε άνοιξη, η ίδια μικρή «μετατόπιση» στον χρόνο υπενθυμίζει πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η καθημερινότητά μας μέσα σε μια νύχτα. Η μετάβαση στη θερινή ώρα, μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να επηρεάζει τον ύπνο, την απόδοση και τις συνήθειες εκατομμυρίων πολιτών, ενώ παραμένει στο επίκεντρο μιας ευρωπαϊκής συζήτησης που δεν έχει ακόμη καταλήξει.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026, θα τεθεί σε ισχύ η θερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00. Το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου όπου θα αλλάξει εκ νέου η ώρα και θα ενεργοποιηθεί η χειμερινή.

Η διαμάχη για την αλλαγή ώρας

Η αλλαγή της ώρας αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της αλλαγής ώρας μετά από δημόσια διαβούλευση όπου το 84% των Ευρωπαίων τάχθηκε υπέρ της μόνιμης εφαρμογής είτε της θερινής είτε της χειμερινής ώρας. Ωστόσο, η έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών καθιστά τη διαδικασία περίπλοκη, με αποτέλεσμα η αλλαγή ώρας να συνεχίζει να εφαρμόζεται.

Τα επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης περιλαμβάνουν λόγους υγείας, όπως διαταραχές ύπνου και μείωση απόδοσης, καθώς και οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη διατήρηση μιας σταθερής ώρας. Αντίθετα, υποστηρικτές της θερινής ώρας τονίζουν ότι προσφέρει περισσότερες ώρες φωτός το απόγευμα, ενισχύοντας την ψυχαγωγία και την ευημερία κατά τους θερινούς μήνες.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για...

0
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη πληρωμή, η οποία προβλέπεται...

Βία ανηλίκων: Αύξηση των περιστατικών – Ο...

0
Τι ανακοινώθηκε σε εκδήλωση για την απαγόρευση πώλησης καπνικών...

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για...

0
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη πληρωμή, η οποία προβλέπεται...

Βία ανηλίκων: Αύξηση των περιστατικών – Ο...

0
Τι ανακοινώθηκε σε εκδήλωση για την απαγόρευση πώλησης καπνικών...
Προηγούμενο άρθρο
Βία ανηλίκων: Αύξηση των περιστατικών – Ο πυρήνας του προβλήματος
Επόμενο άρθρο
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων – Ποιοι το δικαιούνται
ΠΚ team
ΠΚ team
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων – Ποιοι το δικαιούνται

ΠΚ team ΠΚ team -
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη πληρωμή, η οποία προβλέπεται...

Βία ανηλίκων: Αύξηση των περιστατικών – Ο πυρήνας του προβλήματος

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ανακοινώθηκε σε εκδήλωση για την απαγόρευση πώλησης καπνικών...

Κρήτη: Ισχυρή άνοδος στην κρουαζιέρα – Πλησίασε το 1 εκατομμύριο η επιβατική κίνηση το 2025!

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εικόνα που διαμορφώνεται για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα...

Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον επιχειρηματία – Αρνείται τις κατηγορίες – Την Τρίτη η απολογία του

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST