Κύπρος: Έφτασαν οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Εφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με σκοπό την παροχή προστασίας στο νησί από πιθανό ιρανικό χτύπημα. Η άφιξη των ελληνικών φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» στα κυπριακά ύδατα το πρωί της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 2026, σηματοδοτεί μια νέα φάση στην αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Αυτή η ναυτική δύναμη κρούσης έρχεται να «κουμπώσει» με τα τέσσερα ελληνικά F-16 Viper που σταθμεύουν ήδη στην Πάφο, δημιουργώντας ένα αδιάσπαστο πλέγμα προστασίας.

Φρεγάτα «Κίμων»

Η φρεγάτα Belharra «Κίμων» αποτελεί το πιο προηγμένο πολεμικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο και διαθέτει όλα τα οπλικά συστήματα, πυραύλους, ραντάρ και εξοπλισμό για να εκτελέσει αποστολές αεράμυνας περιοχής, αυτό δηλαδή που έχει ανάγκη η Κύπρος τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Το πανίσχυρο ραντάρ τύπου Sea Fire έχει εμβέλεια 500 χιλιομέτρων και ακτίνα δράσης που θα «βλέπει μέσα» από Συρία και Λίβανο, ενώ έχει την ικανότητα όχι μόνο να εντοπίσει με ακρίβεια απειλές, αλλά και να ενημερώσει εγκαίρως τα σχετικά συστήματα και συμμαχικές δυνάμεις προκειμένου να αναχαιτιστούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Αφού εντοπίσει την απειλή, ο «Κίμων» διαθέτει αντιαεροπορικούς πυραύλους τύπου Aster 30 που μπορούν να καταρρίψουν εχθρικούς εναέριους στόχους, ενώ μάλιστα μπορούν να αναχαιτίσουν και εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ένα από τα όπλα που το Ιράν χρησιμοποιεί εκτενώς.

Η φρεγάτα «Ψαρά» με το σύστημα anti-drone «Κένταυρος»

Η φρεγάτα «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για εγγύς προστασία και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.

Στα πλοία του συγκεκριμένου τύπου έχει εγκατασταθεί και δοκιμαστεί επί του πεδίου το ελληνικής σχεδίασης και ανάπτυξης σύστημα αντι-drone (U-CAS) «Κένταυρος».

Το συγκεκριμένο σύστημα αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον αξιόπιστα όπλα για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τώρα, πρόκειται να αναλάβει την προστασία της Κύπρου από τις επιθέσεις των ιρανικής προέλευσης Shahed-136 που επιχείρησαν και σε μία περίπτωση κατάφεραν να πλήξουν τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να εξουδετερώνει εχθρικά drones με μεθόδους soft kill, δηλαδή χωρίς τη χρήση βλημάτων.

Έχει παθητική λειτουργία, κάτι που το κάνει δύσκολα ανιχνεύσιμο από τα εχθρικά μέσα, σαρώνει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα για να εντοπίσει τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούν τα drones για την πλοήγησή τους και τα «τυφλώνει» μέσω ισχυρών παρεμβολών (jamming), υποχρεώνοντάς τα να αλλάξουν κατεύθυνση ή να συντριβούν.

Υπενθυμίζεται πως η φρεγάτα «Ψαρά», στο πλαίσιο της επιχείρησης Aspides, τον Ιούλιο του 2024, χρησιμοποιώντας τόσο το σύστημα anti-drone όσο και το πυροβόλο της είχε καταρρίψει drone των Χούθι που επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, δημοσίευσε το ολλανδικό Ναυτικό.